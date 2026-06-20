Nuevo espacio gastronómico en Vigo
Silabario se vuelve Universal: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
El sábado 27 de junio ya se podrá disfrutar de la nueva propuesta gastronómica de los dueños del galardonado restaurante, tanto en el interior del Hotel Universal como en la terraza de 300 metros, en la que además habrá música en directo
Alberto G. Prelcic recuerda que su madre le contaba cómo cuando era joven se ponía de puntillas para ver a través de los arbustos que rodeaban el Hotel Universal de Vigo, ubicado entre García Olloqui y Cánovas del Castillo. La música que allí sonaba, las mesas dispuestas para pasar la tarde, eran para una clase social a la que no pertenecía. A mediados de los 80, el emblemático edificio entró en estado de decadencia y pasó todos los 90 en deterioro, en un ambiente marginal que nada tiene que ver con el Vigo actual.
Prelcic asegura que desde joven observaba aquella antigua gloria como un lugar con posibilidades. Y también creía que la sede del Mercantil podía aspirar a más. Curiosamente esta última es ahora el espacio que Silabario comparte con el Celta. Y, el hotel, restaurado desde hace dos décadas, está a punto de convertirse en el espacio para su nueva propuesta, llamada Universal. Será fresca y espontánea que la anterior, pero además pretende traer de regreso el componente social. La gran terraza va a ser aprovechada y habrá música en directo.
Goretti Álvarez y Alberto G. Prelcic, los dueños, cuentan que el nuevo formato va en sintonía con la arquitectura, ecléctica con elementos modernistas. «El concepto está muy pensado. Estamos en un edificio histórico, con un aura de sofisticación que va a marcar también la propuesta gastronómica», señalan.
La idea es que funcione como un bar-restaurante de martes a sábados, en el que se pueda consumir en distintos momentos del día. Para ello contará con horario continuado, de mediodía a medianoche, y será posible pedir buenos platos más allá de las horas normales de comidas. Frente al carácter gastronómico de Silabario, la nueva propuesta busca ser «más ágil, más divertida y más para el día a día», con un ticket medio inferior, platos para compartir y un ambiente más informal.
La cocina mantendrá el vínculo con Galicia que caracteriza a Silabario. Según Prelcic, entre un 60 y un 70 % de la propuesta estará basada en producto y tradición gallegos, aunque incorporará influencias mediterráneas e italianas y guiños a la cocina clásica internacional. «Habrá reminiscencias de esa hostelería elegante del siglo pasado, con platos clásicos reinterpretados y referencias a lo que fue el Hotel Universal en sus mejores tiempos», apunta.
Pese a las diferencias entre ambos proyectos, los propietarios sostienen que comparten la misma filosofía. «Lo que nos define es la búsqueda de la excelencia. La calidad puede estar presente en un huevo frito y también en un menú degustación de veinte pases», afirma el chef. Una forma de entender la hostelería que ahora aspira a devolver al Hotel Universal parte de la vida social que convirtió al edificio en uno de los grandes referentes de la ciudad.
La inauguración a puerta cerrada será el viernes 26, pero al día siguiente ya estará abierto al público. Durante esa primera jornada habrá música en directo.
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