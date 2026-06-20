Récord de inscripciones para peregrinar de Vigo a Redondela y poner en valor el Camiño Portugués da Costa

Cuenta atrás para la celebración este domingo de la tercera edición de la Etapa Popular Camiño da Costa, un evento que plantea realizar el tramo del itinerario Xacobeo entre Vigo y Redondela con el objetivo de reclamar una mejor señalización de la ruta a su paso por la ciudad olívica. El cierre del plazo de inscripciones para participar en la actividad se cerró con más de 200 personas inscritas, lo que supone un récord.

Encabezarán la ruta la delegada territoria de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román. La salida está fijada para las 09:00 horas de este domingo desde el edificio administrativo de la Xunta y el recorrido se prolongará durante unas cuatro horas, con la llegada establecida en el albergue de la Casa da Torre en Redondela.

La reivindicación de una mejor señalización en Vigo es una demanda habitual del Gobierno autonómico al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al que recuerdan que el Camino portugués por la Costa atrae cada año a más peregrinos, la mayoría extranjeros de alto poder adquisitivo. En lo que va de año, han utilizado esta ruta más de 43.000 personas, mientras que desde que declarado oficial el itinerario, en mayo de 2016, ya fue usado por más de 300.000 personas.

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«Os números son espectaculares, con xornadas nas que hai preto de 1.000 peregrinos aloxados en Vigo, o que iso supón para os hoteis, a restauración e o comercio. Gustaríame lembrar que estamos xa nun punto de excelencia que deberiamos todos ter en conta para coidar e fomentar, polo que urxe sinalizar a ruta polas rúas de Vigo para que ningún peregrino pérdase», expone Ana Ortiz.