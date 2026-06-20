Piden 14 años y medio de cárcel para un hombre acusado de intentar matar a su expareja con una lanza en Vigo

La Audiencia de Pontevedra juzgará el próximo martes a un hombre para el que la Fiscalía solicita 14 años y seis meses de prisión por intentar matar a su expareja en Vigo, presuntamente con una lanza de fabricación artesanal. El Ministerio Público aprecia en su conducta un delito de asesinato en grado de tentativa y le atribuye además las agravantes de género, reincidencia y parentesco.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del 15 de junio de 2025, cuando el procesado se presentó en el domicilio de la mujer, con la que había mantenido una relación de más de 38 años y con la que tiene tres hijos en común, con la supuesta intención de acabar con su vida.

La Fiscalía sostiene que el acusado acudió a la vivienda portando una estaca con un extremo punzante tipo lanza, además de una mochila con armas blancas artesanales y un bote de gasolina. Una vez allí, comenzó a gritar a la víctima expresiones como «te voy a matar» y, tras forzar la puerta principal con una pata de cabra, la empujó al exterior.

Siempre según el relato del Ministerio Público, el hombre le clavó la estaca en el costado izquierdo y en el brazo izquierdo, mientras seguía amenazándola de muerte. Cuando la mujer intentó defenderse, el acusado supuestamente la golpeó en la cabeza con la pata de cabra, dejándola aturdida en el suelo. En ese momento, añade la acusación, volvió a clavarle la estaca en la espalda.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones graves que llegaron a generarle riesgo vital.

El procesado permanece en prisión desde su detención. Además, cuenta con antecedentes penales, entre ellos una condena previa por homicidio, por la que cumplió 11 años de cárcel.

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Junto a la pena de prisión, la Fiscalía reclama también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima. El juicio permitirá esclarecer unos hechos de extrema gravedad que, de acuerdo con la acusación, pudieron terminar en crimen consumado.