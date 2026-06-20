Pico y pala en los colegios: el Concello destina 628.000 euros a reformas

Los colegios terminaron las clases, pero no cierran sus puertas en vacaciones. Y es el Concello llevará a cabo durante el periodo estival una veintena de reformas en centros educativos públicos de la ciudad para acondicionarlos de cara al nuevo curso.

En total invertirá 628.000 euros en renovar cubiertas, reparar muros y patios y también pistas deportivas, así como reahbilitar baños y vestuarios.

Las actuaciones previstas abarcan al CEIP Chans-Bembrive, que se le reparará la canaleta de la pista deportiva por 10.617 euros; el CEIP Frián Teis con el repintado del circuito de seguridad vial por 14.241euros; el CEIP O Sello verá acondicionada su pista polideportiva por 23.958 euros; al CEIP A Doblada se le reparará y acondicionará el pavimento de su pista polideportiva por 35.725 euros; el CEIP Javier Sensat mejorará su recogida de augas pluviales en el patio infantil por 8.817 euros; el CEIP Seis do Nadal verá reacondicionado el corredor anexo al edificio del gimnasio por 10.085 euros; al CEIP Candeán-Igrexa se le retirará la pista inferior deteriorada por 9.680 euros; en el CEIP Fonteoscura se colocará una malla antipalomas en el patio por 3.303 euros y en el CEIP Frián Teis se recolocará una malla en el recinto escolar por 3.242 euros.

En el CEIP Emilia Pardo Bazán se reparará y saneará el muro que rodea al centro educativo por 8.833 euros y se recolocarán los pilares de piedra en el cierre por 15.282 euros.

En la EEI Monte da Guía se sustituirán los canalones del edificio principal por 7.139 euros mientras que en la EIM de Navia dse modificarán la carpintería exterior de la sala de descanso y mejorará el acabado en los recintos interiores por 27.380 euros.

En el CEIP Otero Pedrayo se sustituirá la tarima del gimnasio por 323.268€

En cuanto a los baños, que se están ejecutando ya, afectan al CEIP Balaidos por 24.907euros, al CEIP San Salvador de Teis con 3.787 euros y al CEIP Valle Inclán por 27.299 euros. También a este último se le reparará el muro de contención del cierre escolar por 171.820 euros al igual que al CEIP Igrexa-Valladares.