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El Concello de Vigo renovará este verano los pabellones de Bembrive y Lavadores

Todo listo para la celebración de San Juan, sin hogueras en las playas y con un dispositivo especial de limpieza

Hoguera de San Juan en O Berbés el año pasado.

Hoguera de San Juan en O Berbés el año pasado. / Marta G. Brea

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R.V.

Vigo

El Concello de Vigo acometerá en los meses de verano la mejora de los pabellones deportivos de Bembrive y Lavadores, en los que prevé una inversión superior a los 268.000 euros una vez se adjudiquen próximamente los trabajos, según detalló este sábado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El objetivo de las obras es cambiar el firme de ambas canchas para instalar pavimento aeroelástico con acabado en madera de haya, lo que servirá para mejorar la calidad de los pabellones y reforzar la seguridad.

No fue el único anuncio de Caballero, que ofreció detalles también sobre el dispositivo de limpieza que ha preparado el Concello para la festividad de San Juan, con el objetivo de recoger los residuos en los arenales tanto en la noche del martes como el miércoles, al esperarse tener que recoger 17 toneladas de residuos. Una brigada estará a disposición de Policía Local y Bomberos por la noche para intervenir donde sea preciso, mientras que a la mañana siguiente se desplegarán 14 trabajadores en seis equipos. El alcalde recuerda que no está permitido hacer hogueras en las playas.

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Por otro lado, también dio cuenta de que la junta de gobierno local aprobó este pasado viernes una subvención de 10.000 euros a la asociación musical Kv2211 para su programa de seis conciertos durante el presente año. Se trata de una orquesta cuyos integrantes tienen entre 7 y 20 años.

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