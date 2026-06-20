Cambio de ritmo en la Plisan: se abre a nuevos usos para facilitar la instalación de más empresas

Es innegable que, transcurrido un cuarto de siglo desde que se concibió, la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra y As Neves (Plisan) no ha logrado los objetivos fijados de convertirse en un auténtico pulmón económico de Vigo y el sur de Galicia, al contar por ahora con únicamente seis empresas instaladas en el enclave. Con el reto de exprimir al máximo su potencial, se ha invertido, por ejemplo, en la nueva terminal ferroviaria para convertir la Plisan en un nodo intermodal.

Sin embargo, ahora, Xunta, Puerto de Vigo y Consorcio de la Zona Franca buscan dar pegar un acelerón para facilitar la implantación de nuevos proyectos al tener entre manos la tramitación de una modificación puntual del proyecto sectorial de la Plisan, con el objetivo de suavizar las restricciones y revisar los usos permitidos en varias zonas, cambios pensados especialmente para facilitar la llegada de empresas relacionados con el sector servicios. Así se recoge en la memoria elaborada por el estudio de arquitectura Alfonso Botana, en fase de exposición al público en estos momentos para conseguir el aval ambiental.

Se tramita, por tanto, «unha revisión de diferentes limitacións de usos impostas pola normativa urbanística, limitacións establecidas fai máis de dúas décadas que impiden o desenvolvemento de diferentes usos e actividades que se entenden virían complementar e facilitar a implantación de novas empresas». Permitir, por otro lado, un retorno de la inversión realizada por las administraciones públicas y garantizar la viabilidad económica de la Plisan es otra de las razones que han llevado a los gestores a plantear este expediente.

Para conseguir el objetivo, se establecen cambios en la redacción de siete artículos del proyecto sectorial y afectan a las denominadas zona 1 y 2 de la Plisan, destinadas a actividades logísticas y centro integrado de servicios. Se introduce como novedad la posibilidad de desarrollar usos complementarios diferenciándolos de los compatibles, que tienen en estos momentos limitados la superficie máxima edificable al 25% del total de la parcela, «un feito que dificulta a instalación de empresas vinculadas con servizos e hostalaría que non veñen necesariamente a complementar unha actividade empresarial».

Se citan, entre otras posibilidades, la posible implantación de establecimientos hoteleros, negocios de restauración como cafeterías o restaurantes, estaciones de servicio. Además, se permitirá la incorporación de dotaciones deportivas complementarias en las zonas verdes y espacios libres de la plataforma logística, siempre que no superen el 10% de la superficie total de esas áreas.

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Es esperable que la tramitación de esta modificación no resulte especialmente compleja, al mantenerse en todo momento la clasificación del suelo y limitarse los cambios a una revisión de la normativa urbanística. En paralelo, los gestores de la Plisan continúan trabajando para incorporar al proyecto el millón de metros cuadrados que se tuvo que desgajar hace años por una sentencia judicial.