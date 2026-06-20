El aeropuerto de Oporto gana capacidad para 1,6 millones de pasajeros anuales más al incrementar sus vuelos por hora

El principal aeropuerto de Galicia y el norte de Portugal gana capacidad. Después de dos años de obras y limitaciones a su crecimiento, el Francisco Sá Carneiro de Oporto acaba de recibir una autorización clave que le acerca a su límite de los 20 millones de viajeros anuales. La empresa pública encargada del control del tráfico en el país vecino, NAV Portugal (Navegação Aérea de Portugal), acaba de autorizar un incremento en el número de movimientos permitidos por hora en su pista de aterrizaje.

La medida será efectiva desde la temporada de invierno 2026 que comenzará el 25 de octubre e incrementará de 24 a 26 el número de operaciones autorizadas en cada franja. Este pequeño paso tendrá un doble efecto para los viajeros y aerolíneas al incrementar su flexibilidad ante posibles retrasos, al haber menor saturación, y ofrecer nuevos permisos para incrementar frecuencias y destinos más allá de los 120 que ya opera actualmente.

Slots otorgados por NAV Portugal en el aeropuerto de Oporto para la temporada de invierno de 2026 / NAV Portugal

Actualmente hay alrededor de 90 franjas horarias semanales entre las 5 de la madrugada y la medianoche en las que no hay ningún slot disponible. A ellos se suman otra decena en las que hay solamente uno para despegues, lo que limita el encaje con el resto de la operativa a lo largo del día. Esta pequeña ampliación de casi 200 vuelos semanales adicionales podría suponer un incremento de la capacidad de más de 1,6 millones de pasajeros extra si tenemos en cuenta las ocupación media actual, de entre 150 y 180 viajeros por vuelo.

Esta cifra repercutiría directamente en el confort de los usuarios de una terminal que ha vuelto a quedarse pequeña. NAV mantiene los flujos actuales máximos de 3.200 pasajeros en llegadas por hora y 3.850 facturando y embarcando en el mismo tiempo. También en la plataforma de estacionamiento se mantienen las 39 aeronaves como tope.

Limitaciones por hora y tipo de aeronave

El gestor aeronáutico impone otro tipo de restricciones para amortiguar retrasos o picos repentinos de tráfico. En ese sentido se limitan a 4 las llegadas en bloques de 15 minutos, siendo el máximo 7 operaciones en cada cuarto de hora. Además, en cada hora solamente podrá haber 16 aterrizajes o despegues, impidiendo así un desequilibrio entre los flujos de llegada y salida.

Como curiosidad, las dos mayores aeronaves del mundo (categoría de código F) no están autorizadas a volar a Oporto. Esto afecta a los históricos Boeing 747 o los A380 que emplea Emirates para rutas de gran demanda. Esto se debe a que ni la pista, calles de rodaje o pasarelas de embarque de la terminal están adaptadas actualmente al peso y tamaño de estos prodigios aeronáuticos.

5 millones de viajeros hasta abril

Mientras tanto, el Francisco Sá Carneiro continúa volando hacia un nuevo récord en este 2026. En el primer cuatrimestre del año contabilizó 5.068.219 pasajeros, lo que supone un 7,6% más de los registrados en el mismo periodo del año anterior.

En abril la terminal de Pedras Rubras alcanzó los 1,585 millones de pasajeros, un 6,03% más. La cifra supera la que consiguen Peinador o Alvedro en todo un año natural y prolonga una racha de más de cinco años de crecimiento continuo. En el rolling year de los últimos 12 meses alcanza los 17,3 millones de pasajeros, aunque las previsiones para final de este 2026 apuntan a más de los 18 millones de usuarios.