Los adscritos a Povisa tienen casi diez veces más complicado operarse por robot que el resto de los gallegos

En la red del Servizo Galego de Saúde, a lo largo del año pasado, se realizaron 3.644 operaciones con robots Da Vinci, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. Fue una cirugía robótica por cada 743 gallegos. Las cifras reflejan grandes diferencias en las posibilidades que tiene un paciente de ser operado por esta tecnología en función del territorio en el que resida.

Existe un robot Da Vinci por cada área sanitaria, independientemente del tamaño de su población. Al que más partido están sacando los profesionales sanitarios es al que está instalado en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Según los datos facilitados por el Sergas, realizó 593 cirugías en 2025.

Por el momento y hasta que Ribera Povisa haga efectiva la incorporación de esta tecnología —anunció una colaboración con el doctor Manuel Ruibal para Urología—, este Da Vinci es el único que opera a pacientes del Área Sanitaria de Vigo por la vía pública. Así que esto arroja una tasa de una operación robótica por cada 953 habitantes de la comarca viguesa en 2025.

Atención subcontratada

Para poder acceder a esta tecnología, la población adscrita a Ribera Povisa debe hacer uso del derecho a una segunda opinión médica e iniciar esta tramitación. Solo fueron 16 —de esas 953 que se llevaron a cabo en el Chuvi—. Es decir, en este caso, la tasa asciende a una operación robótica por cada 7.062 usuarios adscritos al centro concertado. Es decir, las cifras reflejan que lo tienen casi diez veces más complicado que el resto de los gallegos para que el médico que lo opere tenga esta asistencia.

Pese a estos datos, el Sergas rechaza habilitar una vía directa de derivación entre profesionales, como había anunciado con la firma del nuevo contrato con Povisa. Asegura que se lo ha concedido al 100% de los que lo han solicitado y no se ha «registrado incidencia que evidencie la necesidad de establecer un procedimiento adicional o alternativo para garantizar la atención a los pacientes».

La tasa para la población del área que tiene como referencia al Chuvi es de una cirugía robótica por cada 736 residentes, muy cercana a la media gallega. Los profesionales de los servicios que lo comparten en el Álvaro Cunqueiro llevan tiempo reclamando un segundo equipo para poder realizar más intervenciones.

Otras áreas

El segundo complejo que más operaciones realiza no es, curiosamente, el que le sigue en población ni uno de los otros dos hospitales de tercer nivel —los de A Coruña y Santiago—, sino el de Pontevedra (Chop). Llevaron a cabo 571, lo que arroja una operación por cada 536 usuarios.

El tercero es el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol (Chuf), que atienden al área sanitaria más pequeña en población —unos 196.000 usuarios—. Realizó 552, lo que supuso una por cada 355 personas.

Los profesionales del de A Coruña (Chuac) le sacaron un 10% menos de partido al robot que en Vigo, pese a ser la segunda área más grande de Galicia —552.000 habitantes—. Realizaron 531 operaciones, por lo que tienen, tras la población adscrita a Povisa, la tasa más alta, con una cirugía robótica por cada 1.040 residentes el año pasado.

Santiago de Compostela hizo 496 operaciones; una por cada 907 habitantes. Ourense, 452 cirugías; una por cada 679 usuarios. Y Lugo, 449; una por cada 742 lucenses.

El Chuvi realizó 35.813 cirugías en 2025 y Ribera Povisa cifra en torno a 17.000 las intervenciones a usuarios públicos, por lo que el porcentaje de las operaciones robóticas sobre el total de las casi 53.000 del área es de un 1,12%. En A Coruña y Santiago están en un nivel similar, con una décima por encima. En el extremo contrario está Ferrol, donde representan el 4,3% de las 12.837 intervenciones que realizó en 2025. El siguiente es Lugo, que roza el 3%.