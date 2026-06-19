Medio Ambiente
La Xunta remite al Concello de Vigo las 12 banderas azules concedidas a sus playas
Ana Ortiz completa así el envío de los distintivos a los municipios que no acudieron al acto central celebrado en Xove el pasado 10 de junio
La Xunta de Galicia ha remitido este viernes al Concello de Vigo las 12 banderas azules concedidas este año a las playas del municipio. El envío fue realizado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, dentro del proceso de distribución de estos distintivos entre los ayuntamientos gallegos que no acudieron a recogerlos en el acto central celebrado el pasado 10 de junio en Xove (Lugo).
Con esta entrega, la Administración autonómica completa en el caso de Vigo el reparto de unas enseñas que certifican la calidad ambiental, los servicios y la seguridad de los arenales distinguidos. La nota difundida por la Xunta no detalla los motivos por los que el Concello no las recogió en el acto oficial, pero sí enmarca el envío dentro del procedimiento seguido con aquellos municipios ausentes en la cita celebrada en la costa lucense.
Las 12 banderas azules sitúan de nuevo a Vigo entre los municipios gallegos con mayor número de playas reconocidas con este distintivo, una acreditación que cada año se convierte también en argumento político e institucional sobre la gestión del litoral y la proyección turística de la ciudad.
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