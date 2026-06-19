Vigo registra el mejor dato de creación de empresas del lustro con 278 nuevas sociedades

Beatriz y sus hermanos están en la hostelería desde que nacieron. Sus padres tenían el mítico Bar Estrada en Coia y más de una vez pasaron por allí a trabajar con ellos. La pasión por el oficio les llevó a recorrer un camino lógico: continuar la senda familiar. Este año abrieron Manía, una propuesta gastronómica diferente para el barrio de Bouzas. Es un ejemplo del crecimiento que Vigo lleva experimentando el último lustro. Cada año se constituyen más sociedades, en su gran mayoría limitadas. Según los registros del IGE, desde enero hasta mayo se crearon un total de 278, siete más que el mismo periodo del año anterior.

La cifra destaca, junto a la de A Coruña, frente al resto de ciudades gallegas. Con todo, Ourense es la que tuvo un mayor crecimiento relativo, de un 20% entre 2025 y 2026. En la otra cara de la moneda están Lugo y Ferrol, esta última registrando una caída drástica, con 17 sociedades perdidas por el camino.

En los cinco primeros meses de 2026 solo se constituyó una Sociedad Anónima, concretamente en el mes de febrero. Los dos años anteriores también hubo un único caso: se exige un capital social mínimo mucho más elevado, además de un régimen de funcionamiento más rígido. Para una Limitada se puede comenzar con 3.000 euros.

Por sectores, el IGE muestra que en la provincia de Pontevedra destaca el inmobiliario, aunque también la construcción y, en tercer lugar, el comercio y la hostelería. Fuera de los tradicionales, empiezan a tomar fuerza los servicios tecnológicos, con la creación de 28 empresas de informática y programación.

Manía, Tinta Vella o Lúa Cheesecakes son algunas de las nuevas empresas que hay en la ciudad. La primera la conforman Beatriz y sus hermanos, David y María. Cuentan que desde que abrieron, en enero, les está yendo muy bien. «Bouzas es una buena zona y algunos vecinos ya nos conocen y confían en nosotros», explica. Anteriormente ya habían trabajado con sus padres y los clientes habituales les animaban a continuar en solitario. Su madre les enseñó técnica de cocina, pero además cuentan con personal adicional que les ayuda. Su recomendación son los distintos risottos o los calamares en la ría en su tinta, aunque también animan a disfrutar de un buen vino.

Beatriz, en el exterior de Manía. / Pedro Mina

Tinta Vella abrió este mes, por lo que formará parte de las estadísticas futuras. Son un taller de paint and sip, una moda internacional que consiste en sentarse a crear una obra y tomar un refrigerio. No son los primeros de la ciudad, pero sí la continuación de una tendencia extendida. Su dueño, Álex, señala que es una forma de disfrutar de la pintura sin tener experiencia previa y, de paso, llevarse un recuerdo a casa. También de disfrutar del ocio de una forma distinta. Allí disponen de todos los materiales que pueden ser necesarios. «Por ahora, la acogida está siendo positiva. Tenemos alrededor de 20 reservas para lo que queda de mes, además de cinco tarjetas regalo pendientes».

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Lúa Cheesecakes es una marca de tartas de queso para llevar. Tras ella están Jessyca y Hugo. Creen que es un sector aún por explotar «porque solo un 10% de los negocios tienen servicio para llevar y en el extranjero están en un 20», dicen. Además, apuntan que los horarios son mejores porque una vez que cierras, no tienes que hacer horas extra por la llegada de clientes. Están en el número 71 de la avenida Martínez Garrido y, aunque sobre todo trabajan en delivery, también tienen servicio de recogida.