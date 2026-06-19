Vigo estrena un café donde se puede conducir una excavadora en miniatura

Vigo ya tiene un café donde el plan no termina al pedir una bebida. Desde el pasado 2 de junio, La Central Paintball ha incorporado a sus instalaciones de la avenida Alcalde de Lavadores una propuesta poco habitual en Galicia: un «sandbox», un pequeño circuito de tierra en el que los clientes pueden manejar excavadoras, camiones, grúas y maquinaria de obra a escala mediante control remoto.

El nuevo espacio, bautizado como «Heavy Duty Café», funciona como una obra en miniatura. Sobre arena real, los participantes pueden cavar, cargar, transportar material, recoger piedras, colocar tuberías o mover piezas con máquinas que reproducen los movimientos de la maquinaria pesada. La experiencia dura 30 minutos y cuesta 8 euros, el equivalente a una batería de juego.

Aunque a primera vista pueda parecer una actividad pensada solo para niños, sus responsables la plantean también como un entretenimiento para adolescentes y adultos. La escena tiene algo de nostalgia: volver al arenero, pero con mandos, excavadoras articuladas y una precisión que convierte el juego en un pequeño reto de coordinación.

El concepto se conoce como «sandbox café» y está empezando a hacerse visible en distintas ciudades del mundo. En estos locales, la cafetería se combina con un arenero interior donde los clientes conducen vehículos de construcción teledirigidos. Es una fórmula que encaja en la tendencia del ocio experiencial: planes breves, visuales, compartibles y alejados de las pantallas.

En Vigo, la propuesta se integra dentro de La Central Paintball, un espacio de ocio indoor que ya ofrece paintball en formato «reball», cumpleaños, actividades de grupo, gincanas, talleres, juegos cooperativos y campamentos de verano. La posibilidad de combinar paintball y «sandbox» abre la puerta a fiestas infantiles, planes familiares y encuentros de grupo con un componente distinto al de una cafetería convencional.

El local se encuentra en Avda. Alcalde de Lavadores, 146-1, semisótano 1, y se presenta como una alternativa especialmente pensada para quienes buscan un plan cubierto, original y apto para diferentes edades.