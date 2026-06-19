Vigo adjudica 27 viviendas protegidas en Esturáns y acelera más de 200 en Santa Cristina

El Concello de Vigo da un nuevo paso en su política de vivienda con la adjudicación del contrato para construir un edificio de 27 viviendas protegidas en la parcela municipal de Esturáns, junto a la intersección con Tomás Alonso. Así lo avanzó este viernes el alcalde, Abel Caballero, al anunciar que acaba de firmar el orden del día de la Gerencia de Urbanismo en el que se propondrá la adjudicación de esta actuación.

El contrato, con un presupuesto de 6,4 millones de euros, incluye tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra. Según explicó el regidor, la empresa adjudicataria —la UTE formada por las sociedades Xestión Ambiental de Contratas S.L. y Construcciones y Servicios Orega S.L.— dispondrá de tres meses para formalizar el contrato y presentar el proyecto definitivo, mientras que el plazo de ejecución de los trabajos será de 24 meses.

Caballero vinculó este anuncio a otro de los grandes frentes residenciales del Concello: el desarrollo del ámbito del parque de Santa Cristina, donde el gobierno local prevé levantar más de 200 viviendas protegidas. El alcalde señaló que el proyecto de urbanización se encuentra en estos momentos en fase de informe ambiental por parte de la Xunta de Galicia y recordó que la ordenación ya está aprobada, por lo que, una vez superado ese trámite, las obras podrán comenzar de inmediato.

Con ambos ámbitos, el alcalde quiso reforzar la idea de que el Concello está asumiendo un papel central en la promoción de vivienda protegida en la ciudad. Según sus cálculos, las 27 viviendas de Esturáns y las más de 200 previstas en Santa Cristina se sumarán a otras 400 viviendas rehabilitadas, lo que dejaría un parque total de entre 627 y 650 viviendas a disposición de la ciudadanía desde la administración local.

Caballero aprovechó esa suma para confrontar la actuación municipal con la de la Xunta. En su lectura, el Concello está impulsando ya más vivienda pública en Vigo que la Administración autonómica, en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad.