Noche de San Xoán a 22 grados en Vigo: la previsión de la AEMET para la primera gran fiesta del verano
Los vigueses subirán todavía más las temperaturas con sus hogueras en la que puede ser la primera ola de calor del año en Galicia
Galicia se prepara para la posible primera ola de calor del año, pero con un ojo puesto en la preparación de una de las noches más especiales del año: la víspera de San Xoán.
La llegada de una masa de aire sahariano disparará los termómetros en España justo con el inicio del verano astronómico, un episodio de calor extremo que podría estrenar el marcador de las olas de calor en la Península.
Como señalaba FARO DE VIGO hace unos días, la Aemet advierte de temperaturas «extraordinariamente altas para la época del año» y apunta a que, desde el domingo y durante varios días de la próxima semana, la temperatura media del conjunto del país podría alcanzar valores inéditos en estas fechas desde 1950. El episodio, no obstante, estará condicionado por varios factores que añaden incertidumbre: la entrada de calima, la nubosidad media y alta, posibles tormentas vespertinas y la posición de una dana.
En Galicia, la subida del mercurio empezará a notarse desde el sábado, pero será especialmente notable el domingo, para cuando se prevén temperaturas por encima de los 36 o 38 grados en valles interiores e incluso alcanzarse los 40 en zonas del este de la comunidad. Con este panorama, la pregunta es: ¿qué tiempo hará San Xoán?
La previsión para la víspera de San Xoán
Dentro de esta potencial ola de calor, la Aemet apunta a que el próximo martes, 23 de junio, Vigo alcance su temperatura más alta con 36 °C. La jornada calurosa, con alternancia de nubes y claros y la presencia viento del suroeste dará paso a una noche tropical.
Las hogueras no necesitarán mucha ayuda para prender, ya que para la noche de San Xoán se esperan 22 °C de temperatura y no bajarán de los 20 °C de mínima durante la madrugada del miércoles 24 de junio.
Aunque durante la mañana del lunes podría darse algún episodio de lluvias, a día de hoy el modelo de la Aemet apunta a un 10% de probabilidad de precipitaciones para el martes. MeteoGalicia coincide en esta previsión, que estima que «la probabilidad de precipitación será baja en general» para la próxima semana.
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