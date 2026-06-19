La terminal de Bouzas apagará parte de sus luces y activará avisos nocturnos por la salida de grandes buques

La terminal de Bouzas cambiará de piel por la noche. El Puerto de Vigo reducirá de forma significativa la iluminación, sobre todo en el lado mar, y pondrá en marcha un sistema de preavisos cada vez que salga un buque de la Autopista del Mar en horario nocturno. La medida responde a una petición directa de los armadores de los barcos de cerco y de los propios pescadores, preocupados por la convivencia en esa lámina de agua entre grandes mercantes y embarcaciones de pesca.

La decisión, trasladada en el Consejo de Navegación, tiene una lógica muy pegada al terreno: mejorar la seguridad en una dársena donde coinciden maniobras de buques de gran porte con tráfico pesquero, especialmente delicado durante la noche. El ajuste de la luz no es menor. En Bouzas, la iluminación hacia el mar llevaba tiempo siendo objeto de queja por parte del sector, tanto por operatividad como por interferencia en la actividad pesquera. Ahora, el Puerto asume esa demanda y la acompaña de una herramienta práctica: avisar con antelación de cada salida nocturna de los barcos de la línea marítima.

Ese movimiento encaja además en una idea más amplia de gestión: la de un Puerto que intenta afinar la convivencia entre sus distintos usos sin perder capacidad de crecimiento. Porque el mismo consejo en el que se abordó la cuestión de Bouzas sirvió también para hacer balance de un ejercicio en el que la rada viguesa superó los 5,5 millones de toneladas de mercancías y se ha fijado como objetivo alcanzar los 6 millones en 2028, una vez estabilizada la operativa tras los problemas de congestión previos.

En ese horizonte entran la conclusión del apartadero ferroviario de la PLISAN, la futura primera autopista ferroportuaria del Atlántico, el segundo silo de coches o el nuevo Puesto de Control Fronterizo, concebido para absorber el alza del tráfico de perecederos y reforzar a Vigo como nodo alimentario.

Destino turístico

Por otra parte, el presidente del Puerto, Carlos Botana, explicó a los usuarios de la terminal olívica que el Puerto continúa avanzando en su estrategia de diferenciación como destino turístico independiente, con la previsión de cerrar el año con alrededor de 130 escalas de cruceros, y un salto proyectado de entre 140 y 150 escalas para el próximo año. En su compromiso con la sostenibilidad, ha anunciado la reciente adjudicación a la empresa Ghenova del diseño del sistema OPS (suministro de energía en tierra) para la terminal de cruceros, con el objetivo de que los buques puedan apagar sus motores durante el atraque, logrando un impacto ambiental nulo entre 2030 y 2032. Una iniciativa que requerirá, sin embargo, de «un sistema imaginativo», debido a la necesidad de una gran capacidad eléctrica, todavía no disponible.

Inversión histórica en pesca

En el sector de pesca fresca y congelada, la Autoridad Portuaria mantiene en marcha su plan de inversiones de 12 millones de euros destinado a la modernización de sus infraestructuras, con todas las obras actualmente en ejecución para afianzarse como «la despensa de Europa». En paralelo, se sigue trabajando de la mano de operadores como ARVI y ACOPEVI para la captación de pesca procedente de otros caladeros internacionales. De hecho, una delegación olívica se encuentra estos días en Tánger en una misión comercial en el marco del proyecto transfronterizo Digital CoLogistics, tratando de promover las relaciones comerciales entre las industrias pesqueras de ambos países.