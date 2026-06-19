SOS Sanidade urge un plan para atender a toda el área desde la red pública

SOS Sanidade Pública denuncia las listas de espera «insoportables» e «intolerables» en el Chuvi y los centros de salud, «consecuencia da políticia sanitaria, que nestes últimos anos non foi quen de dotar a Área Sanitaria de Vigo dos recursos sanitarios para atender ao cen por cen da cidadanía desde o público».

Su portavoz en Vigo, Manuel González Moreira, reprochó que en Atención Primaria, el Sergas esté invirtiendo un 12%, por debajo de la media del Estado, de un 14%, y muy lejos de lo recomendado, un 25% y denunció «clara fenda de desigualdade inaceptable entre zonas urbanas y rurales».

Censura que, mientras, «o negocio da privada sigue crecendo». Y advirtió que los usuarios del Chuvi crecieron desde 2017 con 37.000 usuarios de Povisa y 8.000 funcionarios de Muface, «sen incrementar os recursos».

Urge un «plan de reconstrucción» del área, empezando por el rescate de la concesión del Álvaro Cunqueiro y recuperar el plan funcional inicial que contemplaba atender con infraestructura pública al cien por cien de la ciudadanía. El próximo viernes convocan una concentración ante el MARCO a las 20 horas.

Lavandería

También se manifestaron ayer los trabajadores de la subconbtrata del servicio de lavandería y lencería del Chuvi, Elis. Piden equiparar sus condiciones a las del Sergas y que se considere la pausa del bocadillo como tiempo efectivo de trabajo.