Estas son las 23 solicitudes de hogueras recibidas en Vigo para celebrar la noche más caliente del año

Las primeras chispas de la noche de San Juan ya empiezan a prender en Vigo. Aunque las hogueras todavía no han sido encendidas, la tradición ya aviva el ambiente en la ciudad con 23 solicitudes presentadas al Concello para celebrar una de las noches más esperadas del año. El fuego aún no ha comenzado a crepitar, pero vecinos y colectivos ultiman los preparativos para una velada en la que las llamas volverán a iluminar plazas, playas y barrios.

Sin embargo, no todas las fogatas tienen asegurado su encendido. Las autorizaciones definitivas no se concederán hasta que los servicios municipales revisen que cumplen con todos los requisitos y medidas de seguridad una vez estén completamente montadas. Solo después de esa inspección recibirán el visto bueno final. Los solicitantes podrán levantarlas 48 horas antes de la noche más corta y luminosa: la del 23 de junio.

Las revisiones prestan especial atención a aspectos como el volumen de la fogata, los materiales de los que está hecha, así como las distancias de seguridad respecto a viviendas, vehículos, tendidos eléctricos o mobiliario urbano con el objetivo de garantizar una celebración segura. Como cada año, la ciudad olívica se prepara así para una jornada nocturna en la que el calor del verano se mezcla con el de las hogueras en una cita que reúne a miles de personas alrededor del fuego para dar la bienvenida al verano entre música, reuniones vecinales y las tradicionales sardinas.

Según señala la Aemet, desde este domingo hasta la próxima semana, las temperaturas subirán considerablemente, pudiendo alcanzar cifras récord durante estas fechas desde 1950. Un factor que favorece especialmente a todos aquellos que deciden poner el broche de oro a la noche en el agua. En Vigo, se pronostica un valor máximo de 36 grados para el martes y que las temperaturas no bajen de 20 grados durante la madrugada del miércoles.

Las 23 hogueras y sus solicitantes