Dos ruedas pinchadas en dos semanas en el aparcamiento público del Álvaro Cunqueiro
Una de las afectadas ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional
El aparcamiento municipal del Hospital Álvaro Cunqueiro ha sido escenario en las últimas semanas de presuntos casos de vandalismo. Dos enfermeras del complejo público, cuando acudieron a recoger sus vehículos al final de su turno de trabajo, se encontraron con las ruedas pinchadas.
No parece tratarse de accidentes fortuitos por mal estado del firme o simple mala suerte, ya que la rotura en el neumático no es en su base, si no que es un rajazo en el flanco lateral de la rueda.
Uno de estos dos actos sucedió en la madrugada del martes. La afectada relata cómo, al salir del turno de noche en el hospital, se encontró con la desagradable sorpresa de la rueda pinchada. Tuvo que llamar a una grúa que se lo llevó al taller.
Denuncia
Conocía el caso de otra compañera, que le había pasado la semana anterior, pero durante el día. No trabajan en el mismo servicio ni coinciden con las mismas personas. Ambas estacionan en la zona este, en la fila más próxima a los árboles. Otros compañeros del hospital les contaron que habían oído de más casos en otras épocas.
Una de las dos afectadas cuenta que ya ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional, que es el organismo competente para investigar este tipo de casos, que se consideran vandalismo.
Este aparcamiento fue construido por el Concello de Vigo en una parcela municipal, tras el conflicto con la Xunta de Galicia por las tarifas del parking del Álvaro Cunqueiro —subterráneo bajo el consultas y hospitalización y en superficie junto a Urgencias—. Tiene un nivel muy alto de ocupación —sobre todo, de mañana— porque es gratuito. Carece de cámaras de seguridad o vigilancia.
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