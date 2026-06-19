Reabre al baño la playa de A Fontaíña tras la rotura de una tubería

La playa de A Fontaíña de Coruxo se cerró en la tarde del jueves al baño debido a la rotura de una tubería «de conducción de agua de abastecimiento» y, por lo tanto, limpia, explican desde el Concello de Vigo.

Sin embargo, en su desborde «debió de arrastrar tierra» generando una mancha, lo que obligó a prohibir el acceso al mar y ordenar la retirada a los bañistas.

La rotura de la canalización causó que parte de esa agua se desparramase por la carretera a la altura de «La Sirenita», escultura que originó la denominación popular de este arenal ubicado entre Samil y O Vao.

La avería se solucionó en la misma tarde, pero los carteles con la prohibición permanecieron en el arenal hasta hoy.

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Poco antes de las 11 horas de este viernes, el Concello anunció la retirada de las señales y la reapertura al baño de A Fontaíña.