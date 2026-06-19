Reabre al baño la playa de A Fontaíña tras la rotura de una tubería
Un cartel prohibió en la tarde del jueves los chapuzones debido a un arrastre de tierra que causó una mancha
La avería afectó a una canalización de abastecimiento, con agua limpia
La playa de A Fontaíña de Coruxo se cerró en la tarde del jueves al baño debido a la rotura de una tubería «de conducción de agua de abastecimiento» y, por lo tanto, limpia, explican desde el Concello de Vigo.
Sin embargo, en su desborde «debió de arrastrar tierra» generando una mancha, lo que obligó a prohibir el acceso al mar y ordenar la retirada a los bañistas.
La rotura de la canalización causó que parte de esa agua se desparramase por la carretera a la altura de «La Sirenita», escultura que originó la denominación popular de este arenal ubicado entre Samil y O Vao.
La avería se solucionó en la misma tarde, pero los carteles con la prohibición permanecieron en el arenal hasta hoy.
Poco antes de las 11 horas de este viernes, el Concello anunció la retirada de las señales y la reapertura al baño de A Fontaíña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid
- Santiago lanza un nuevo contrato opaco de 2,5 millones para subvencionar aerolíneas
- Samil abre este miércoles la gira de verano de Cadena Dial con once conciertos gratis
- Bachilleres sobresalientes en busca de la perfección