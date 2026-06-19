Se reconoce en un mural de Vigo y pide ayuda para encontrar al artista: «Se recompensará»

Hay búsquedas que empiezan con una denuncia, otras con una fotografía borrosa y algunas, como esta, con una mezcla de sorpresa, y emoción. Jesús Rayuelo, una de esas caras habituales para quienes frecuentan salas de conciertos, festivales indie y pequeños templos de la música underground, se ha reconocido en un mural pintado en Vigo y ahora quiere encontrar a su autor.

El dibujo aparece en el pasamanos de hormigón de unas escaleras situadas en Navia, en la plaza exterior de la Sala de Lectura de Navia, en la rúa Teixugueiras 26. En la imagen se ve a un hombre sentado, guitarra en mano, cantando ante un micrófono. El parecido con Rayuelo no ha pasado desapercibido. Tampoco para él.

Jesús Rayuelo / Ege Llibres Cosetes

A través de X, el propio protagonista lanzó un mensaje breve, directo y con espíritu de llamamiento: «Busco al que ha hecho un mural de Rayuelo en Vigo. Se recompensará».

Rayuelo, muy conocido en determinados circuitos musicales pese a no ejercer como periodista, se ha convertido con los años en una figura reconocible dentro del panorama alternativo nacional. Su terreno natural son las salas de conciertos de Barcelona, aunque también se le puede ver en Madrid o allí donde considere que hay una actuación que merece la pena. Quienes se mueven por festivales y conciertos independientes probablemente se lo hayan cruzado alguna vez, lo sepan o no.

Además de su pasión por la música, Rayuelo es también un gran aficionado a los libros, un detalle que añade una curiosa coincidencia al hallazgo: el mural está precisamente junto a una sala de lectura viguesa. La escena, con guitarra y micrófono, parece capturar esa faceta de melómano incansable que lo ha hecho popular entre artistas, promotores y aficionados.

La autoría, por ahora, es un misterio. De ahí el llamamiento.