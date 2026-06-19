Pleno en Vigo por el caso Saltamontes: el PSOE defiende la «capacidad política» de Rodríguez Calviño y PP y BNG apuntan a Caballero: «Su gestión es indefendible»

Poco más de 20 minutos tardó en despacharse este viernes el pleno extraordinario solicitado en el Concello de Vigo por los grupos de PP y BNG para tratar de forzar al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a ofrecer explicaciones sobre la imputación por homicidio imprudente de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, en el procedimiento judicial abierto por el accidente mortal del Saltamontes, que tuvo lugar hace casi dos años. En una tensa y bronca sesión, que plantó tras su primera intervención el grupo del BNG, el concejal socialista Carlos López Font fue el encargado de argumentar la postura del gobierno haciendo una férrea defensa de Rodríguez Calviño frente a las duras críticas vertidas por la portavoz popular, Luisa Sánchez, y el nacionalista, Xabier P. Igrexas, que dirigieron también su mirada hacia Caballero, haciéndole responsable de que no se hayan asumido responsabilidades.

«¿Por qué la seguridad sigue en manos de una imputada por homicio imprudente y sigue siendo intocable? Su encubrimiento le delata, calla porque no sabe qué decir ante una gestión indefendible», espetó en su primera intervención Luisa Sánchez a Abel Caballero, reprochándole también no haber recibido a la familia del fallecido y acusándole de «falta de humanidad».

A continuación, Xabier P. Igrexas censuró el oscurantismo que, en su opinión, ha estado presente en la gestión del gobierno local desde el accidente, centrando buena parte de su intervención en la negativa del alcalde vigués a ofrecer explicaciones. «Que diría o alcalde se un accidente mortal se producise nun evento organizado por Xunta ou Deputación, que defendería neste mesmo pleno? Démoslle a oportunidade de rectificar ese silencio infame por responsabilidad e para non chapotear nunha desgraza, pero a súa negativa é o último rubicón da súa deriva antidemocrática», apuntó el portavoz del BNG, que al entender que se ha convertido el pleno en una «pantomima» decidió junto a sus compañeros de grupo abandonar la sesión.

Ya solo con PSOE y PP en el salón de plenos, el edil socialista Carlos López Font empezó acusando a la oposición de lanzar «un torrente de demagogia y utilizar el dolor ajeno», antes de defender que la petición de comparecencia del alcalde no se ajusta a la normativa. A continuación, reprochó a PP y BNG no respetar los tiempos de la justicia y apeló a la «presunción de inocencia» al no existir una sentencia firme, descartando la dimisión de Rodríguez Calviño o su cese.

«No hay ningún motivo para dimitir, es una persona imprescindible para este gobierno, una gran concejala, honrada y con una capacidad política a la que ustedes no le llegan a la suela de los zapatos, que han convertido este pleno en el de la carroña siendo usted (por Luisa Sánchez) la máxima representante de la cacería política», añadió López Font, que entiende la convocatoria de este pleno como respuesta a las encuestas que sitúan al PSOE con opciones de seguir manteniendo su holgada mayoría el próximo año.

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En el turno de cierre, la portavoz del PP centró sus críticas en Caballero, apuntando que con el verano y las fiestas a la vuelta de la esquina, «la seguridad quede en manos de una concejala imputada por homicidio imprudente a la que el alcalde está empeñado en proteger por encima de los vigueses», entendiendo, por tanto, que cualquier revés en esta materia será «únicamente responsabilidad suya», aludiendo al regidor. Sánchez reprochó también al PSOE su defensa de Rodríguez Calviño «cuando solo hay una víctima en esto, y no es la concejala».