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El grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar llena de arte y solidaridad el Auditorio Municipal de Vigo

Una treintena de alumnos de 3.º y 4.º de ESO representaron «La asamblea de las mujeres», de Aristófanes

La representación abierta al público general tuvo carácter solidario, con la donación de consumibles para el Banco de Alimentos

Un instante de la representación a cargo del grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar.

Un instante de la representación a cargo del grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar. / Cedidas

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R. V.

El Auditorio Municipal del Concello de Vigo acogió este jueves tres representaciones de la obra «La asamblea de las mujeres», escrita por Aristófanes en el siglo V a. C. y adaptada para la ocasión por el grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar.

Las funciones fueron interpretadas por una treintena de alumnos de 3.º y 4.º de ESO, quienes no solo participaron como actores y actrices, sino que también asumieron tareas de vestuario, atrezzo, iluminación y sonido, demostrando un gran compromiso con todas las facetas del montaje teatral.

Las dos primeras representaciones se llevaron a cabo en horario lectivo para el alumnado del centro, mientras que la tercera función, celebrada por la tarde, estuvo abierta al público general.

Integrantes del grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar.

Integrantes del grupo de teatro del Colegio Marista El Pilar. / Cedida

Esta actividad se desarrolló en colaboración con el Banco de Alimentos de Vigo. Por ello, se invitó a los asistentes a contribuir con la donación de un kilo de alimentos no perecederos, iniciativa que obtuvo una magnífica respuesta por parte del público.

La jornada resultó un éxito tanto desde el punto de vista artístico como solidario. A la destacada calidad de las representaciones se sumó una importante recogida de alimentos para las personas más necesitadas. El entusiasmo de los espectadores quedó reflejado en los numerosos aplausos y risas que acompañaron cada una de las funciones.

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Con iniciativas como esta, el Colegio Marista El Pilar reafirma su compromiso con la educación integral de sus alumnos, fomentando valores como la creatividad, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la solidaridad.

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