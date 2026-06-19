El fiscal de Vigo retira su acusación contra un acusado de fabricar narcolanchas y baja su petición de cárcel a otros cuatro

El fiscal del área de Vigo ha retirado la acusación contra una de las once personas acusadas de supuestamente integrar una estructura dedicada a fabricar y transportar narcolanchas entre Vigo y Portugal a distintos puntos de España, algunas de las cuales fueron empleadas en el transporte de estupefacientes de Marruecos a Andalucía.

En sus conclusiones, el Ministerio Público, que pide condenas de entre dos y siete años, ha dejado sin cargos a A.P.L., un andaluz para el que pedía 4 años y 6 meses de cárcel. A mayores, también ha rebajado la condena que pedía a cuatro procesados.

Según la Fiscalía, en una nave de Cotogrande, en Vigo, se fabricaban los cascos de fibra de vidrio que luego se trasladaban a Portugal, donde les colocaban los flotadores, y se transportaban a otros puntos de ese país y de España. «La mayor parte de ellas», ha expuesto el fiscal en su informe final, «acabaron» en distintas provincias de la costa de Andalucía para el transporte de drogas entre Marruecos y España.