Visto para sentencia
El fiscal de Vigo retira su acusación contra un acusado de fabricar narcolanchas y baja su petición de cárcel a otros cuatro
Las defensas instaron que, en caso de no ser absueltos los procesados, se le apliquen la atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos en el procedimiento
El fiscal del área de Vigo ha retirado la acusación contra una de las once personas acusadas de supuestamente integrar una estructura dedicada a fabricar y transportar narcolanchas entre Vigo y Portugal a distintos puntos de España, algunas de las cuales fueron empleadas en el transporte de estupefacientes de Marruecos a Andalucía.
En sus conclusiones, el Ministerio Público, que pide condenas de entre dos y siete años, ha dejado sin cargos a A.P.L., un andaluz para el que pedía 4 años y 6 meses de cárcel. A mayores, también ha rebajado la condena que pedía a cuatro procesados.
Según la Fiscalía, en una nave de Cotogrande, en Vigo, se fabricaban los cascos de fibra de vidrio que luego se trasladaban a Portugal, donde les colocaban los flotadores, y se transportaban a otros puntos de ese país y de España. «La mayor parte de ellas», ha expuesto el fiscal en su informe final, «acabaron» en distintas provincias de la costa de Andalucía para el transporte de drogas entre Marruecos y España.
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