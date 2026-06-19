Una de las empresas que perdió el concurso para cuidar las zonas verdes de Vigo frena su adjudicación

La junta de gobierno local de Vigo acordaba el pasado 24 de abril aprobar la adjudicación a la actual concesionaria del cuidado y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, la UTE Acciona Medio Ambiente-Manten, tras un largo procedimiento administrativo que arrancó a principios de septiembre con la licitación de un contrato con una duración prevista de cinco años y un importe máximo de 66 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los más cuantiosos que gestiona el consistorio.

Sin embargo, a punto de cumplirse dos meses desde esa adjudicación, el contrato todavía no ha podido ser firmado con la UTE debido a que la empresa que quedó en segunda posición en el concurso, Prezero España, decidió presentar un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) impugnando el acuerdo, motivo por el que se requirió al Concello un informe. En total, el consistorio tuvo que evaluar hasta siete propuestas en este procedimiento, que por su importancia se está prolongando en el tiempo mucho más de lo habitual, al igual que está sucediendo con otro concurso «muy jugoso» como es el del transporte urbano.

El argumento de Prezero para recurrir la adjudicación es considerar que la valoración técnica de la oferta de la UTE adjudicataria no tiene en cuenta un conjunto de incumplimientos, que deberían haber derivado en su exclusión o, en su caso, la reducción de la puntuación. La sociedad habla de no incluir determinados costes laborales, no fijar correctamente los costes de las vacaciones de los trabajadores o plantear propuestas que no eran objeto de la licitación. El recurso de la empresa llega, por otro lado, después de que la mesa de contratación del Concello acordarse mantenerla pese a que presentó una oferta económica considerada «temeraria».

Los técnicos municipales a los que se encargó informar de las alegaciones para remitir la valoración del Concello al Tacgal concluyen tras un pormenorizado análisis que los reparos de la entidad recurrente «limítanse a expresar a súa discrepancia coa valoración, sen achegar proba suficiente da existencia de erro manifesto, arbitrariedade ou infracción do ordenamento xurídico», dejando claro que en este tipo de recursos no vale únicamente con señalar una posible irregularidad, sino que corresponde al impulsor del mismo acreditarlo convenientemente.

Por todo ello, el acuerdo que adoptó la junta de gobierno local el pasado 29 de mayo, según recoge el acta oficial de aquella reunión, contempla solicitar al Tacgal la admisión del recurso a la adjudicación al entrar dentro de los escenarios que contempla la legislación, pero respecto al fondo de las alegaciones, entiende que el tribunal autonómico debe desestimar el mismo, permitiendo al Concello retomar el concurso y firmar el contrato con la UTE Acciona Medio Ambiente-Manten, que estará en vigor durante un período de cinco años.

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Se da la circunstancia de que no es el primer recurso que la firma Prezero interpone contra una adjudicación del Concello, ya que también este año, decidió impugnar la resolución del concurso convocado por el consistorio para adjudicar el cuidado y conservación de los parques infantiles y biosaludables de la ciudad. Sus argumentos fueron desestimados por el Tacgal en ese caso. En aquel caso, Prezero también había quedado en segunda posición en la clasificación aprobada por el gobierno municipal, que aprobó firmar el contrato con FCC Medio Ambiente, que se hará cargo del cuidado de las zonas infantiles y biosaludables durante el próximo lustro a cambio de un presupuesto ligeramente superior a los 8,5 millones de euros.