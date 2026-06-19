La EMAO de Vigo celebra 140 años de historia con una exposición que pone en valor su legado formativo

140 años de historia merecen una celebración. Y precisamente por eso, para conmemorar su aniversario, la Escola Municipal de Artes y Oficios (EMAO) de Vigo inauguró este viernes la exposición «140 anos. Escola de Artes e Oficios». La muestra rinde homenaje a la comunidad educativa y el legado cultural de una de las instituciones formativas más emblemáticas de la ciudad.

Comisariada por las maestras Sandra de Jesús, de la especialidad de Orfebrería, y Esther Quintas, de Cerámica Artística, la propuesta reúne doce obras para poner en valor el recorrido del centro a manos de las once especialidades que actualmente se imparten y de la histórica biblioteca.

Según explican desde la organización, las piezas presentadas ofrecen una mirada interna sobre la propia escuela, su evolución y su significado para generaciones de alumnado y profesorado. Lejos de una perspectiva exclusivamente institucional, se trata de una apuesta por una interpretación artística de su historia, construida desde los talleres y materializada a través del oficio y la creatividad.

La exhibición se puede visitar en el Espazo EMAO de lunes a viernes de 19 a 21 horas durante el mes de junio y desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre, último día en el que estará disponible. Desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre, el horario será matutino, de 10.30 a 13.30 horas. En agosto, las puertas permanecerán cerradas.

Representantes del centro en el acto de inauguración. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Un homenaje cultural

La exposición recupera ese espíritu fundacional y alza como protagonistas principales a las personas que han pasado por la institución a lo largo de casi siglo y medio. «Honramos a las propias especialidades, a los 140 años de vida, a los maestros y a los alumnos que por aquí pasaron a través de propuestas que el alumnado de los distintos talleres materializaron con dedicación y oficio para llevar a buen fin cada una de estas obras», concluyen desde la EMAO. Todo ello con el objetivo de seguir manteniendo vivo un legado que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad olívica.

La producción y montaje de la exposición corre a cargo de la propia Escola Municipal de Artes y Oficios de Vigo, con la colaboración de Eduardo Sánchez Arteaga como ayudante de montaje, mientras que el cartel publicitario fue diseñado por el profesor de Dibujo Artístico Federico Fernández.

La historia

La Escola de Artes y Oficios fue creada en 1886 de la mano de la Sociedade de Socorros Mutuos La Cooperativa. Surge para responder a la creciente necesidad de formación técnica entre la clase trabajadora viguesa, permitiendo a los obreros perfeccionar sus oficios y ampliar al mismo tiempo su instrucción básica.

El centro dio sus primeros pasos gracias al apoyo económico de particulares, pero los recursos se volvieron insuficientes y fue necesaria la implicación institucional. Apenas dos años después de su fundación, en 1888, el Concello pasó a asumir su mantenimiento y gestión.

La primera sede estuvo situada en el número 3 de la entonces Rúa do Circo, actual Eduardo Iglesias. Sin embargo, el aumento constante de matrículas obligó a buscar un espacio más amplio. El traslado se produjo en 1900 al edificio que aún hoy alberga la actividad de la EMAO, en la Rúa García Barbón 5.

Además de donar los terrenos y financiar el inmueble, José García Barbón completó su aportación con maquinaria y material didáctico que dieron origen a la biblioteca de la escuela, «la primera biblioteca pública de Vigo». Su iniciativa respondía a la convicción de que sería en beneficio de la clase obrera.