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El colosal «Liberty of the Seas» arriba a Vigo con 4.000 británicos

Es la tercera de las nueve escalas que tiene programadas esta temporada

El «Liberty of the Seas» desembarca a 4.000 británicos en Vigo

El «Liberty of the Seas» desembarca a 4.000 británicos en Vigo

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Cruceristas procedentes del «Liberty of the Seas», esta mañana en A Laxe. / Marta G. Brea

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Francisco Díaz Guerrero

Tercera visita al puerto de Vigo este viernes del megacrucero estadounidense Liberty of the Seas, que a partir de ahora intensificará sus escalas en el Muelle de Trasatlánticos hasta completar las nueve que le restan lo que queda de temporada.

El Liberty llegó esta vez desde Lisboa con unos 4.000 pasajeros británicos en crucero de una semana de duración que arrancó en Southampton y en el que pasa por A Coruña, Lisboa y Vigo.

Con 155.889 toneladas brutas y 339 metros de eslora, es el cuarto buque de turismo más grande que toca este año en Vigo tras Arvia, Iona y MSC Virtuosa.

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Según informa la Autoridad Portuaria, las próximas escalas de cruceros están programadas para los días 26 y 28 de junio con Arcadia y el propio Liberty of the Seas.

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