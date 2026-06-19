La CIG denuncia que la Universidade de Vigo sigue sin aplicar la subida salarial a más de 600 investigadores pese a una sentencia firme

La CIG-Ensino ha denunciado que la Universidade de Vigo sigue sin cumplir la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado noviembre que obliga a aplicar la subida salarial del sector público de los años 2022 y 2023 a todo el personal docente e investigador afectado. Según sostiene el sindicato, la UVigo es en este momento la única universidad gallega que mantiene pendiente ese abono para unas 600 personas con contratos predoctorales, posdoctorales o vinculados a proyectos de investigación.

La central recuerda que la Sala de lo Social del Supremo dictó en noviembre de 2025 la sentencia 1065/2025, por la que se desestimaba el recurso de casación presentado por la UVigo, y que posteriormente quedó confirmada su firmeza por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A partir de ese momento, entiende la CIG, la universidad quedó obligada a abonar tanto el 1,5% correspondiente al incremento retributivo de 2022 como el 2,5% aprobado para 2023.

El sindicato asegura que desde entonces ha intentado negociar con el equipo rectoral, actualmente en funciones, la forma en que se efectuarían estos pagos. funciones, la forma en que se efectuarían estos pagos. Explica que se celebraron reuniones, se presentaron escritos y se reclamó por diferentes vías el cumplimiento de la sentencia, pero que a día de hoy sigue sin haber una respuesta concreta.

La CIG lamenta además que el equipo saliente no haya dejado resuelto un asunto que afecta a centenares de trabajadores y trabajadoras, y advierte de que esa falta de ejecución obliga ahora a los afectados a volver a los tribunales para reclamar a título individual lo que el sindicato ya obtuvo en el conflicto colectivo.