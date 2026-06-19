Más cambios en la fachada portuaria de Vigo: una antigua nave industrial será demolida para construir un edificio de 52 pisos

La transformación de la fachada portuaria de Vigo empieza a escribir un nuevo capítulo urbanísticamente hablando, en este caso en la confluencia de la calle Jacinto Benavente y la avenida de Beiramar, junto a la plaza de la Industria Conservera. Ese enclave, dominado a día de hoy por la actividad industrial, avanza en su metamorfosis hacia una zona más residencial con proyectos ya ejecutados como el de la antigua nave de Cordelerías Mar y otros que buscan acelerar tras la aprobación hace un año del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Así, le toca ahora a la nave industrial en Jacinto Benavente 61, enmarcada en uno de los límites del ámbito de protección de un bien catalogado como es la antigua fábrica de La Artística y que pasará a mejor vida tras realizar allí su actividad durante varios años Fundiciones Adrio, firma especializada en la fabricación de hélices para embarcaciones de pesca instalada ahora en Porriño. El Consello de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto dar cuenta el próximo martes de la resolución favorable a la solicitud presentada por José Bernardo Silveira Martín para obtener la licencia que le permitirá derribar la edificación, compuesta por planta baja y dos alturas y que cuenta con una superficie total construida de 1.536 metros cuadrados.

El objetivo de hacer espacio en esa zona es, confirman fuentes del Concello, construir a continuación un edificio con 52 viviendas, un proyecto que ya ha entrado en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo y que se encuentra en estos momentos siendo analizado por los técnicos municipales para dictaminar si cumple los requisitos establecidos en el PXOM y en la legislación para obtener la licencia que permitirá levantar el bloque de pisos. La noticia ha sido muy valorada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, convencido de que el planeamiento urbanístico es una palanca de cambio. «El PXOM dinamiza la ciudad y respeta el patrimonio histórico», afirma el regidor.

El inmueble que será demolido se encuentra dentro del ámbito de La Artística

El expediente administrativo que ha posibilitado la concesión de la licencia de demolición llegó a las dependencias del Concello en noviembre del año pasado. Aunque la nave, construida en 1950 y en suelo urbano consolidado, se encuentra en un ámbito de protección como es el de La Artística, carece en su caso de catalogación individualizada y no posee elementos de valor histórico-artístico que justifique su con conservación, exponiendo la arquitecta técnica municipal que la demolición prevista resulta compatible con la ley de Patrimonio cultural de Galicia al no producir una alteración significativa de la topografía del ámbito y, además, contribuirá a la mejora y percepción de la antigua fábrica de La Artística llegado el momento.

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Esa transformación del antiguo complejo fabril se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más incipiente al recibir a finales del pasado año un duro revés el borrador del Plan Especial elaborado, al entender la Consellería de Medio Ambiente que no planteaba medidas correctoras suficientes para garantizar la preservación de los elementos que merecen protección, por lo que el planeamiento tendrá que someterse a un examen ambiental mucho más riguroso para tener opciones de prosperar. La propuesta diseñaba dos grandes bloques de viviendas, espacios libres, zonas verdes y cesiones para equipamientos públicos.