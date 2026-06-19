«Podemos asumir competencias en materia de ejecución, los clientes se quejan porque los casos no se mueven»

Por tercer año consecutivo, la candidatura encabezada por el procurador José Antonio Fandiño se ha impuesto en las elecciones al Colexio da Procura celebradas este miércoles en la sede colegial de la Ciudad de la Justicia. Tras un cambio estatutario que amplió de dos a tres los periodos de mandato, Fandiño se ha impuesto por el 80% de los votos a la otra candidata, la procuradora Gemma Alonso. Su propósito para los próximos años pasa por aprovechar la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, que cumplen ya medio año, para que los profesionales de la Administración de Justicia asuman nuevas competencias. Para los procuradores, agilizar las ejecuciones: «El 40% de los escritos son averiguaciones de domicilio o patrimonio; los procuradores podemos asumirlos y sacarlos del juzgado».

Lo primero es darle la enhorabuena, tanto el resultado y como por la muestra de confianza de la gran mayoría de la procura de Vigo.

Estoy orgulloso a partes iguales, es una mezcla de todo. Los procuradores han apostado por el crecimiento del Colegio impulsando medidas y competencias, sobre todo en el Tribunal de lo Mercantil y en las Secciones de la Audiencia. También son importantes medidas en materia de sustituciones y todo aquello que ayude a que no se dilate la implantación del nuevo Tribunal de Instancia.

¿Cómo afectó a los procuradores su entrada en vigor?

Los tribunales han cambiado por fuera pero por dentro hay un gran revuelo; pierdes mucho tiempo en saber quién lleva un procedimiento. Hay un desbarajuste enorme. Está siendo una implantación incómoda para muchas jurisdicciones aunque órganos como Instrucción, Mercantil o Social no lo están notando tanto porque su forma de trabajar no ha cambiado, mantienen la estructura antigua. Por ejemplo, hay un gran problema con las ejecuciones. En ejecución faltan 15 funcionarios, los casos se mueven a cuentagotas; se ha empezado la casa por el tejado.

¿Y los clientes ya lo perciben? ¿Se lo comentan?

Sí, ya recibimos quejas y muchas veces no sabemos qué decirles, ni cuándo estará su caso. Hay miles de asuntos pendientes y casi 4 meses de espera para incoar demandas... Nosotros podemos asumir competencias en materia de ejecución. Era el momento, con la implantación del Tribunal de Instancia. El 40% de los escritos son averiguaciones de domicilio o patrimonio; los procuradores podemos asumirlos y sacarlos del juzgado. Se agilizaría el servicio de Justicia.

¿Por qué piensa que no se ha hecho? ¿Es inviable o fantasioso lo que pide?

Para nada, pero no se quieren ceder competencias a nivel institucional. Sería tan fácil como que los procuradores entremos en la aplicación y saquemos la información; es una diferencia muy grande. Los funcionarios, por ejemplo, terminan a las 14.00 horas pero nosotros no tenemos este horario, podemos seguir trabajando desde nuestros despachos. Creo que no se ha hecho una acertada distribución de las competencias, lo que funcionaba bien ya no lo hace y lo que no lo hacía ahora está peor. Y todo este cambio ha sido para poder optar a Fondos Europeos que no ha arreglado el servicio para nada.

Desde la procura a nivel nacional, local o autonómico, ¿ve necesario una reunión o asamblea para trasladar de nuevo o de una forma más concreta estas realidades?

Se han hecho, claro. Nuestro Consejo salió hace poco en un encuentro planteando estos problemas. Nosotros solo queremos facilitar todo lo que podamos. La idea del Tribunal de Instancia es buena pero no funciona, y tampoco ayuda los programas informáticos judiciales que dan error constantemente, las videoconferencias, etc. En lugar de arreglar lo que ya tenemos, inventamos otros procesos.

Con todo esto, ¿afronta el mandato más complicado de los dos que ha tenido?

La situación es muy complicada pero creo que tengo un valor añadido para poder luchar por nuestras competencias y darle la vuelta a la situación.