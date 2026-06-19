La Asociación Érguete cierra el curso tras intervenir en 85 centros educativos y atender a más de 500 familias

La Asociación Érguete ha cerrado el curso escolar con un balance de actividad que refleja su amplia presencia en los centros educativos de la provincia de Pontevedra. A través de su Oficina Técnica de Prevención, la entidad ha intervenido durante este año académico en 85 centros educativos y ha trabajado de forma directa con más de 500 familias, dentro de su estrategia para prevenir las adicciones entre los menores y fomentar hábitos de vida saludables.

La responsable del servicio de prevención de la asociación, Noelia Romero, destacó la importancia de una labor que considera esencial en el contexto actual. “Este traballo é indispensable e máis no mundo actual, no que todo vai tan rápido. Hai que traballar desde ben cedo as habilidades para saber afrontar situacións complicadas e rexeitar así o consumo ou hábitos non saudables”, señaló.

Durante el curso, la entidad desarrolló un total de 16 programas centrados en el fortalecimiento de las capacidades emocionales y sociales de los jóvenes, así como en el fomento del pensamiento crítico. El objetivo es proporcionar herramientas que permitan a los menores afrontar situaciones de riesgo y tomar decisiones responsables.

Romero explicó que la metodología de trabajo de Érguete se basa en el acompañamiento y la comprensión de la realidad de los adolescentes. “Acompañamos a mocidade sen xulgar. Cando traballamos con menores… primeiro temos que tratar de entender a súa realidade, a súa forma de entender o mundo e, logo, intervir para darlles esas ferramentas que mellorarán a súa situación”, afirmó. Asimismo, subrayó que “tendo en conta os retos actuais, debemos seguir apostando pola intervención familiar como elemento central”.

La asociación también presta una atención especial a las adicciones sin sustancia, cada vez más presentes entre la población joven. En este ámbito, desarrolla acciones dirigidas tanto a menores como a sus familias para abordar cuestiones relacionadas con el uso de pantallas, las nuevas tecnologías y los riesgos asociados a las apuestas en línea.

“Hoxe os nosos e as nosas menores están expostos a milleiros de estímulos. Eles deben ser capaces de aprender o que é malo e, tamén, a desconectar das pantallas. A educación é imprescindible”, destacó la responsable del servicio.

Entre las iniciativas impulsadas por la Oficina Técnica de Prevención figura también el Proyecto Ados, un programa dirigido a menores sancionados por consumo o tenencia de cannabis, que continúa siendo la droga ilegal más consumida durante la adolescencia. Este recurso ofrece la posibilidad de sustituir la sanción económica por la asistencia a un proceso formativo orientado a reducir el consumo y abordar la problemática desde una perspectiva educativa.

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“O Ados permite substituír a multa a cambio de asistir á formación que ofrece a entidade para axudar aos menores a deixar de consumir e afrontar esta problemática directamente”, concluyó Romero.