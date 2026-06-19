Adiós, colegio... ¡Hola, campamentos! Estos son las 15 propuestas municipales de Vigo

Con el fin del curso escolar, tras más de nueve meses de rutina y estudios, miles de niños y niñas comienzan la cuenta atrás para una de las experiencias más esperadas del verano: los campamentos. Muchos anhelaban el momento para volver a vivir una experiencia llena de actividades, diversión y nuevas amistades. Otros, se preparan para sumergirse en la aventura por primera vez con la esperanza de que sea inolvidable.

Hasta el momento, hay aproximadamente «5.600 personas» de 3 a 17 años confirmadas en los 15 campamentos urbanos y actividades que oferta el Concello de Vigo dentro del programa Verán Xove 2026. Una propuesta que combina ocio, deporte, naturaleza y convivencia y que cada verano se convierte en un servicio clave, tanto para el disfrute de los menores como para facilitar la conciliación laboral durante los meses de vacaciones escolares.

Los campamentos se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y están organizados en grupos en función de las diferentes franjas de edad. Los ubicados en Alcabre, O Berbés, Candeán, el Casco Vello, Bouzas, la escuela Dr. Fleming, Navia y Saiáns están dirigidos a menores de entre 3 y 12 años. Balaídos acota la participación desde los 7 hasta los 14 años, y hasta los 17 años en el caso de Bouzas y la Etea. También destaca Vigo Nature, que incluye una modalidad con pernocta (Vigo Nature Albergue) en la que se pueden inscribir jóvenes de entre 5 y 12 años.

La mayoría tienen un coste aproximado de 45 euros y una duración de 11 días. Solo la opción con alojamiento incrementa el precio hasta los 110 euros. Varios se organizan en función a una temática, en torno a la que giran las actividades. Piratas, ciencias o arte son algunas de las propuestas del Centro Municipal de Saiáns. «En la de piratas, por ejemplo, habrá una búsqueda del tesoro, manualidades, photocalls y una historia pirata», explica la coordinadora Paula Lago. Además, destaca el carácter enriquecedor de estas experiencias: «Conocen a nuevos compañeros, juegos y sitios de forma lúdica».

Cada turno combina talleres, juegos y salidas al exterior. «Hacemos excursiones, cine al aire libre y distintas actividades para no quedarnos siempre en el mismo espacio», señala Lago. El campamento de Saiáns es uno de los pocos que todavía tiene disponibilidad de plazas en los turnos del 22 de junio al 3 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 18 al 31 de ese mismo mes.

Las actividades náuticas vuelven a ser otro de los grandes atractivos. En las jornadas de la Etea se alternan juegos en tierra, como escape rooms u olimpiadas, con deportes acuáticos tales como kayak, paddle surf o vela. «La mayor parte del tiempo la pasamos en el agua. Las plazas se agotan muy rápido porque son actividades que les encantan», asegura la monitora Minerva Alonso. Una de las actividades más esperadas es la banana acuática, que pone el broche de oro a la experiencia. «Al final los monitores acaban como los niños: mojados, en el agua y jugando con ellos. Es como una gran familia», concluye Alonso.

Ana Seco es la coordinadora de los campamentos del Casco Vello, Bouzas y Balaídos, donde se ofertan 50, 65 y 250 plazas respectivamente. Desde atletismo, bádminton, carreras de obstáculos, juegos de agua hasta gymkanas, las tres opciones presentan una programación lúdica de lo más completa. Mientras que «el Casco Vello es un campamento muy familiar», el de Bouzas apuesta por actividades náuticas, pero ambos obtienen una «muy buena respuesta» de los usuarios.

Aparte del de Saiáns, los únicos campamentos que todavía presentan plazas vacantes son el de O Berbés y Balaídos, ambos disponibles del 3 al 14 de agosto. Los interesados pueden registrar a sus menores a través de la web campamentos.xuventudevigo.org.