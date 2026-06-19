Un accidente en la AP-9 en Vigo entre un camión y un autobús escolar genera atascos de al menos 4 kilómetros

Nuevo susto en las carreteras que circunvalan Vigo para cerrar la semana. Un accidente entre un autobús escolar y un camión en la AP-9 a su paso por la ciudad está generando importantes atascos en sentido Puxeiros. El choque tuvo lugar en el punto kilométrico 157, a su paso por Cabral, y está provocando retenciones de más de 4 kilómetros que alcanzan los túneles de A Madroa y Candeán.

Según informan desde el 112 Galicia el suceso tuvo lugar poco después de las 18 horas, cuando un autobús que cubría la ruta entre Pontevedra y Ponteareas sufrió este choque. Hasta el lugar de los hechos se envió un ambulancia «por precaución», aunque afortunadamente no hubo personas heridas. La propia conductora del autocar informó al respecto a la central de emergencias.

No obstante, las características de este tramo —cuesta arriba, con dos carriles y un alto volumen de tráfico pesado— ha provocado retenciones durante toda la tarde de este viernes. Cientos de conductores que iniciaban su fin de semana se han visto atrapados en los túneles previos al lugar del golpe.