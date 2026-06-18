Vigo se implica cada vez más en el uso del contenedor marrón: crecen un 13% los residuos orgánicos recogidos

Los casi 1.500 contenedores marrones distribuidos por Vigo son cada vez más utilizados por los vecinos de la ciudad. Así lo reflejan los datos proporcionados por el alcalde vigués, Abel Caballero, sobre la recogida de residuos orgánicos en el primer trimestre de este año, ascendiendo en este contenedor a 327.000 toneladas, una cifra que es un 13,2% más elevada que la de 2025, cuando los operarios del servicio gestionaron 289.000 toneladas.

«Animo a los ciudadanos a seguir implicándose en el reciclaje y en la separación de residuos para comprometernos con la sostenibilidad», destacó Caballero, que recordó que paea utilizar estos contenedores es necesario disponer de la tarjeta Pass Vigo para abrirlo, debiendo depositar la basura dentro de bolsas bidegradables, con el objetivo de transformar los residuos posteriormente en compost.