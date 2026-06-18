Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial

La seguridad urbanística que ha proporcionado en Vigo el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sigue dejando avances en el desarrollo de ámbitos en la ciudad olívica. Uno de los planes que se impulsó a principios de este año fue el denominado «Plan Especial de Reforma Interior del SUNC-401 Ventura-Camiño de Gonderán-Rosal», promovido por las empresas Valderrey, Arquitectura y Promociones Inmobiliarias y Locales, Actividades y Exclusivas Comerciales y una particular para desarrollar algo más de 38.000 metros cuadrados en Teis con usos residenciales y comerciales, un proyecto que ha recibido un importante impulso al obtener el aval de la Xunta, que tras analizarlo ha considerado que no tendrá efectos ambientales significativos siempre que cumpla una serie de condiciones, por lo que se podrá tramitar con los plazos más breves que permite la legislación.

Los promotores de este ámbito, comprendido entre las calles Aragón y Ventura González Prieto y los camiños do Rosal y Gonderán y enfrente del centro comercial Travesía de Vigo, plantean para el ámbito la construcción de hasta ocho bloques de viviendas, dos de seis alturas en la zona más próxima a Aragón cubriendo las medianeras de inmuebles existentes, tres de cinco alturas hacia el suroeste del ámbito y tres de cuatro alturas en el centro y este. El uso residencial afecta a un 45% de la superficie del ámbito, recoge la memoria del proyecto, por lo que se estima la construcción de unas 250 viviendas, de las que entre 60 y 85 tendrán algún tipo de protección.

Mientras, lindando con Ventura González Prieto y Gonderán, se proyecta una gran nave con uso comercial que estará semisoterrada, junto a la cual se habilitará también espacios para oficinas. La ficha urbanística del ámbito reserva un 55% para usos terciarios.

Esquema del ámbito a desarrollar. / Fdv

La intervención en esta zona supondrá, asimismo, una mejora importante en la calidad de vida del barrio, al reservarse suelo dotacional tanto en el extremo más pegado al camiño Gonderán como a la rúa Aragón, donde además se contemplan también dos amplias zonas verdes, a las que se sumará otra entre los bloques de viviendas de menor altura. En el polígono, se proyectan además tres nuevos viales para garantizar la movilidad, con plazas de aparcamiento públicas.

Durante el proceso de información pública del PERI, no se presentaron alegaciones por parte de particulares, sí emitiendo informes dos organismos autonómicos como el Instituto de Estudos do Territorio y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Ambos no ponen ningún tipo de objeción al desarrollo urbanístico más allá de la necesidad de realizar una prospección arqueológica al contemplarse la posibilidad de que existan en el interior bienes etnográficos de interés cultural.

Por todo ello, Medio Ambiente permite a los promotores acogerse a la vía ambiental simplificada siempre que incorporen al proyecto propuestas para ocultar las traseras de las edificaciones existentes, la plantación de especies arbóreas autóctonas, incluir una estimación del caudal preciso para atender las necesidades del suministro de agua, comprobar la capacidad de los sistemas de saneamiento y depuración, un estudio acústico y otro de la movilidad que vaya a generar el desarrollo urbanístico y su influencia sobre las calles del entorno.