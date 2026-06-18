«El verano se presenta mal: tenemos que defender los montes»

Las altas temperaturas y la gran cantidad de maleza de los bosques vigueses alarman a las comunidades de montes, que impulsan campañas de vigilancia para prevenir incendios forestales. Un plan de coordinación que se vuelve «más necesario que nunca» dadas las circunstancias actuales. Uxío González Pérez es el presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, que agrupa a un total de 14 entidades locales. En conjunto, gestionan unas 1.600 hectáreas del Concello de Vigo, un 15% de la superficie.

¿Qué expectativas de riesgo hay en cuanto a los incendios forestales de cara al verano?

El verano se presenta mal. Llovió mucho en el invierno y en el principio de la primavera. Precisamente, esas lluvias causaron la creación de toneladas de maleza en el monte. Hay más que nunca. A eso se le añade que ahora vienen subidas de temperaturas. Están anunciando 40 grados para la próxima semana en Ourense. Posiblemente sea un verano muy caluroso y eso es un riesgo de cara a los incendios, lo que significa que este año pinta mal.

¿Cómo se concibe este panorama desde la mancomunidad?

Estamos muy preocupados porque hay quien dice que los grandes incendios se reproducen cada diez años y nosotros estamos próximos a aquellos que se tuvieron lugar en 2017, donde en siete horas se ventiló un tercio de los montes de Vigo, entre ellos Valadares. Esa es la prueba de que en cualquier momento se puede producir una situación que acabe en un solo día con todo el patrimonio natural que tenemos y con el trabajo de 30 años. Tenemos que defender los montes, sobre todo de cara al futuro.

¿En qué consiste la campaña «Ollos no monte» Vigo?

Es una iniciativa que surgió el año pasado en la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño. Nos coordinamos distintas mancomunidades para hacer labores de vigilancia en los montes y hacemos un llamamiento a los distritos forestales y a los ayuntamientos a una coordinación, porque en algunos casos es prácticamente nula. Consideramos que, tal y como vienen el cambio climático y los grandes fuegos, es más necesario que nunca porque nos jugamos mucho. Invitamos también a toda la ciudadanía viguesa a colaborar con nosotros para tratar de defender entre todos algo que es muy importante.

¿Con qué frecuencia se van a realizar estas labores de vigilancia?

Saldremos al monte, situándonos principalmente en puntos altos donde se pueda vigilar a mucha distancia los días en los que el riesgo de incendio sea alto, muy alto o extremo para dar aviso lo más rápido posible si hay un conato.

¿Cuántas personas participan en la iniciativa?

Tenemos 30 personas contratadas: 20 vinculadas al convenio que firmamos con la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia y diez con cargo al Plan de Emprego del Concello de Vigo. A ellas se le suma el personal contratado de las 14 comunidades de montes.

¿Cuántas hectáreas tienen los montes vigueses?

En Vigo tenemos 1.600 hectáreas y estamos al lado de la ciudad, donde 75.000 personas viven pegadas a esas 14 parroquias que están representadas en las comunidades de montes. Esa interfaz forestal-urbana es lo que hay que proteger para que el fuego no llegue a las casas y a las naves de las empresas como sucedió en 2017. Queremos que la sociedad tome conciencia porque no es una broma.

¿Los recursos de los que disponen son suficientes?

Usamos todos los recursos que tenemos en las comunidades de montes y en la mancomunidad, pero es necesario incrementarlos. Hay mucho que hacer y mucho trabajo que desarrollar. Estamos poniendo en marcha la Fundación Montes de Vigo, una herramienta que consideramos primordial. La idea es captar fondos para llevar a cabo y mantener todos los servicios derivados de los montes vigueses. Estimamos que harían falta un millón y medio de euros anuales.

¿Cómo puede colaborar la ciudadanía?

El uso social de los parques forestales es bestial, sobre todo después de la pandemia. Por eso, le pedimos a toda la ciudadanía viguesa que se involucre con este tipo de labores y colabore con las comunidades de montes y el ámbito rural comunicando si ve algo sospecho. La Xunta acaba de poner en marcha una nueva aplicación móvil (ALume) donde es muy fácil avisar de cualquier peligro en cuanto lo veamos.