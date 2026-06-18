Usuarios de Alento testarán robots por cables para rehabilitación médica creados por la UVigo

El Grupo de Investigación Ingeniería Eficiente y Digital (EN.EDI) de la Universidad de Vigo tiene a punto sus prototipos de robots paralelos actuados por cables (CDPR), dotados de realidad virtual, para rehabilitación médica. En las próximas semanas y con la supervisión del Servicio de Medicina Física y Rehabiliación del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), lo probarán con una veintena de usuarios de la Asociación de Daño Cerebral Alento.

El equipo liderado por el profesor Julio Garrido desarrollaron estos dispositivos en el marco del VirtualR3, Virtual Reality in Robotic movements assistance for Rehabilitation, del consorcio europeo EMIL, European Media and Immersion Lab. Usan el mismo principio que las cámaras áreas que sobrevuelan los campos de fútbol, suspendidas por un sistema de cuatro cables de alta resistencia, pero emplean más «para tener un mayor control».

En una estructura central, a modo de cámara, se cuelga al paciente de un arnés. El robot permite programar la rehabilitación deseada: «podemos trabajar en altura, subir escaleras, hacer rampas...». Puede dirigir los movimientos o, simplemente, acompañar y facilitar los que decida el usuario porque capta «sus impulsos, sus intenciones, monitorizando sus señales». «El paciente va diciendo 'Ahora quiero subir, ahora quiero bajar, ahora más rápido, más despacio...' Eso está funcionando bastante satisfactoriamente ya. Permiten un amplio rango de movimento.

«La gente suelo confundirlo con exoesqueletos», sostiene Garrido y explica que estos robots se centran más en la rehabilitación funcional porque le da «libertad a la persona para que mueva las articulaciones». Ambas tecnologías se podrían combinar.

Dos prototipos

Cuentan con una versión para rehabilitar el tren inferior y otro más pequeño para el tren superior. Este último lo han desarrollado para que sea plegable y se pueda trasladar sin demasiado problema. Son dos prototipos funcionantes que ya han probado con personas sanas y con los que ya han visto su gran potencial.

Y, mientras realizan estos movimientos, gracias a unas gafas de realidad virtual, el paciente está sumergido en el escenario de la playa de Samil. Los usuarios de Alento ya probaron estas gafas en sus instalaciones y, en las próximas semanas, esperan que también puedan acudir al laboratorio del EN.EDI para probar sus robots, después de superar el comité ético.

Componentes del grupo EN.EDI. De izq. a dch., Adrián Eiro, Paula Gil, Diego Silva, Julio Garrido (coordinador del equipo), Uxía Pérez y Enrique Riveiro . / UVigo

Gonzalo Mira Villar, director gerente de la asociación de daño cerebral de Vigo, explica que la iniciativa está «muy enlazada» con la visión de la entidad de mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. «Nos sumamos porque es bueno para nuestros socios», explica. Además, resalta que la colaboración en investigaciones genera «satisfacción» a los socios por la contribución social que supone.

Aún no está cerrado el grupo de testeo, pero calcula que implicará a entre 20 y 25 usuarios, con una representación de diferentes edades y grados de afectación.

Colabora también el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Chuvi. Dos de sus facultativos están realizando sus tesis con los ingenieros sobre la rehabilitación con estos robots.

Julio Garrido presentó esta semana la iniciativa en los seminarios en abierto del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), que se desarrollan en el Hospital Álvaro Cunqueiro.