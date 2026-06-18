Medicina
La Universidad de Vigo dispone de un mes para convocar elecciones a la coordinación de la unidad docente de Medicina
Será elegido entre los profesores con plaza vinculada, tendrá un mandato de dos años y participará con voz y sin voto en los órganos de gobierno de la facultad de Santiago y los departamentos de la UVigo
S.P.
La UVigo deberá convocar elecciones en el plazo máximo de un mes para elegir a la persona responsable de la coordinación de la unidad docente de Medicina. Así lo establece el reglamento de funcionamiento publicado por la institución este miércoles tras su aprobación en Consello de Goberno.
La unidad estará compuesta por los profesores con plaza vinculada y asociados a Ciencias de la Salud (PACs) de la USC y de la UVigo, así como el resto de docentes universitarios que impartan alguna materia, los delegados estudiantiles y el PTXAS.
El coordinador solo podrá ser elegido por los PACs y su mandato será de dos años.
A día de hoy, en Vigo hay 32 PACs de la USC y, fruto del acuerdo de descentralización, la Universidad va a sacar a concurso tres plazas en las áreas donde se prevé recibir a más estudiantes.
La UVigo calcula que la unidad docente acogerá el próximo curso entre 30 y 50 estudiantes para hacer el rotatorio práctico de 5º. Los alumnos con domicilio familiar en el área sanitaria tendrán preferencia, a igual que aquellos que acrediten, entre otras, circunstancias relacionadas con su salud y la de sus familiares, situaciones de acoso o violencia de género o ser deportista de alto nivel.
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