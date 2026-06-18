Son da Industria, el festival gratuito que regresa este sábado al Parque García Picher de Vigo

La Asociación As da Industria organiza diferentes actividades para dar lugar a «un barrio vivo» en el que disfrutar de actividades culturales para todas las edades. Entre los distintos planes que ofrecen, este sábado 20 organizan el Festival Son da Industria, en el parque vigués García Picher, por donde pasaron Fillas de Cassandra, Catuxa Salom e Habelas Hainas, entre otras artistas.

Se trata de una apuesta por dar voz a grupos musicales de estilos diversos en los que la presencia femenina sea mayoritaria con el fin de «contrarrestar un espacio cultural muy masculinizado». La entrada es gratuita y comienza a partir de las 20 horas con la representación teatral «Amor: Liquidación total», a manos de la compañía Keimakasas. Posteriormente, le seguirá A Pedreira, que presenta su nuevo espectáculo «Basal». La programación se complementa con la fusión de la música tradicional y la vanguardia de Zavala y Xaora y finalizará con una sesión de DJ Rapante. También habrá establecimientos donde poder comprar bebida y comida con opciones veganas.

Con motivo de la celebración de la noche más corta del año, el lunes 22 realizarán el «Roteiro das herbas de San Xoán», que saldrá a las 17.30 horas desde el Parque da Praza da Industria. Un técnico medioambiental dirigirá el itinerario para explicar las propiedades y la tradición de estas plantas. Al día siguiente, martes 23, la asociación regresa al Parque García Picher para festejar la noche de San Juan con una gran hoguera a partir de las 20 horas, en un evento en el que no faltará el fuego, la música ni las sardinas a precios populares. Media hora antes, desarrollarán talleres y actuaciones para los más pequeños.

As da Industria

La asociación As da Industria nace para impulsar actividades culturales en el barrio da Industria. Una entidad en la que «la vecindad es la protagonista». Tiene como valores el feminismo como promoción de la igualdad y el respeto al medioambiente, evitando la generación de residuos e impulsando su cuidado.

En una zona que «carece de espacios culturales y fiestas», la agrupación surge como esperanza para mantener un barrio con vida y actividad. Desde 2017, apuestan por recuperar la convivencia vecinal y la protección del patrimonio industrial y natural promocionando su conocimiento y uso para fortalecer un sentimiento de pertenencia a la zona y preservar su historia.

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«Queremos que la cultura no se focalice solo en el centro de la ciudad y que llegue a los lugares donde residimos y que sea gratuita para evitar el consecuente distanciamiento y exclusión de una gran parte de nuestra vecindad», manifiestan desde la entidad. Por ello, organizan diversas fiestas tradicionales, talleres, elaboración de murales o rutas culturales.