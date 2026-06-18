La ría de Vigo, una garantía de calidad para darse un chapuzón: los análisis certifican la «excelencia» de sus playas

Aunque el calendario diga que el verano no ha arrancado aún oficialmente, las altas temperaturas de las últimas semanas han dejado estampas ya en las playas de Vigo y su área metropolitana propias de la época estival, con la gente lanzándose a los arenales para relajarse, tomar el sol y también darse un chapuzón para refrescarse, una práctica esta última para la que la ría de Vigo garantiza una seguridad total en clave sanitaria. Los análisis que periódicamente realiza la Xunta reflejan que la calidad de las aguas de la ciudad y los concellos de su entorno es muy elevada y que no hay riesgo alguno para los bañistas.

Así lo demuestra el último informe publicado por el Sergas que lleva por título «Resultados de los controles microbiológicos de las aguas de zonas de baño de Galicia», en el que se pone de manifiesto que los resultados de las pruebas que miden las cantidades de bacteria E.coli y Enterococo intestinal por cada 100 mililitros están dentro de unos parámetros que permiten concluir la «excelencia» de las aguas en prácticamente la totalidad de las 73 masas de agua analizadas en hasta ocho municipios distintos del área viguesa (Vigo, Baiona, Cangas, Moaña, Nigrán, Redondela, Soutomaior y Vilaboa).

Las analíticas efectuadas desvelan que únicamente tres playas presentan niveles algo más elevados de las barreras que permiten determinar la calidad de esas aguas como excelentes, al superar, por ejemplo, las 250 partículas por cada 100 mililitros de E.coli. Es el caso del arenal de A Ladeira, en Baiona, donde la última prueba realizada el pasado 7 de junio determinaba un registro de 344, cifra igual a la detectada en O Fortiñón (Vigo, Saiáns) y algo por debajo de las 384 alcanzadas en la misma fecha en Praia América, en Nigrán.

¿Quiere decir esto que hay algún problema con el baño en estas tres playas? En absoluto, puesto que Vigo y el resto de concellos con playas alrededor de la ría pueden presumir de no contar con ninguna zona en la que está prohibido darse un chapuzón, algo que sí sucede en otros puntos de Galicia, tanto en el mar como en ríos. En los tres arenales antes mencionados donde los niveles de esas bacterias impiden dictaminar su excelencia, la calidad es considerada como buena.

Mientras, un tramo de una playa de Vigo, la parte derecha de Calzoa en Canido, donde la situación se ha corregido en el último mes, ya que a mediados de mayo se detectaron datos anormales de Enterococo intestinal que no se han repetido en las dos siguientes analíticas realizadas. Una situación similar, aunque en su caso por la bacteria E.coli, se registró en Rodeira, en Cangas; en Tirán y O Porto en Moaña; en Panxón (Nigrán); y en A Ribeira y Santa Marta, en Baiona. En las pruebas realizadas a lo largo del presente mes de junio, todo había vuelto a la normalidad y la calidad de sus aguas es máxima para afrontar el verano y recibir a los miles de visitantes que se esperan.

El 96% de aguas con calidad «excelente» de la ría de Vigo suponen que este enclave esté claramente por encima de la media española. Así, según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España están en ese escalón el 91% de las masas acuáticas. En la comparativa a nivel de la Unión Europea, la ría de Vigo sale mucho mejor parada, ya que el porcentaje de aguas de baño con las mejores condiciones sanitarias baja al 85%, según ese mismo documento, que toma como referencia los datos obtenidos durante 2025.

Banderas azules

Aunque no es el único factor determinante, al entrar también en juego servicios adicionales para garantizar la seguridad como disponer de un servicio de socorrismo con presencia diaria, la calidad de sus aguas es uno de los argumentos que ofrecen las playas de la ría de Vigo para conseguir cada año ser una de las zonas de España en la que se pueden izar más banderas azules, enseñas que este verano se verán en 18 arenales. Una docena de ellas han sido concedidas al Concello de Vigo, que se convierte un año más en la ciudad del Estado con más distinciones de estas características, solo por detrás de Sanxenxo en el ranking absoluto.

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El listado publicado el pasado mes de mayo por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) reflejaba que contarán con bandera azul en la ciudad olívica las playas de Argazada (parte derecha de Samil), A Fontaíña, A Punta, Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Vao, Santa Baia, Tombo do Gato, Rodas y O Mende. Mientras, en Baiona podrán presumir de este reconocimiento los arenales de Barbeira, Concheira, Frades, A Ladeira, Ribeira y Santa Marta, mientras que el listado se completa con la playa de O Con, en Moaña. Cangas, por su parte, renunció por segundo año consecutivo a presentar candidaturas.