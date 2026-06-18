¿Pagar por ir al monte? Los comuneros abren la puerta a la colaboración ciudadana para conservar el medio natural

Cerca de 200.000 personas visitan cada año los montes de Vigo. Pasean por sus senderos, practican deporte, celebran comidas al aire libre, organizan rutas escolares o simplemente buscan un espacio de desconexión donde reine la tranquilidad. Todos esos servicios requieren mantenimiento, ¿pero quién debe asumirlo? La Mancomunidad de Montes de Vigo abre ese debate.

«La gente reclama que haya baños, aparcamientos habilitados, actividades guiadas, paneles informativos... Todo eso requiere inversión y un mantenimiento que estimamos en un millón y medio de euros», explica Xosé Antón Fernández, secretario técnico de la mancomunidad. Una cantidad que permitiría, además de realizar estas mejoras, contar con equipos permanentes de prevención de incendios, entre otros nuevos servicios. «La gente cuando organizamos visitas flipa, porque no sabe de la misa la mitad de lo que hay en el monte», expresa.

Para ello, proponen «un pacto con la sociedad viguesa» para conseguir financiación. Aunque todavía no se trata de una propuesta firme, aspiran a que en un futuro se realicen donaciones voluntarias o pagos en las visitas a estos entornos naturales, «una opción verdaderamente viable» bajo los ojos de la mancomunidad. En este sentido, uno de los datos obtenidos por la asociación revela «la disposición a pagar un valor medio de 54,40 euros por persona anuales».

No obstante, se trata de una iniciativa a largo plazo. «Todavía no hay una cultura de que la gente pague, pero llegará su día», afirma Fernández, que destaca que «ahora mismo la gente disfruta de un ocio gratuito, lo que es un auténtico lujo». Además, señala que están valorando alternativas, tomando como referencia acciones de otros lugares de España. «Hay proyectos en los que se paga el céntimo hídrico, incluido en la factura del agua, para hacer plantaciones de árboles autóctonos que conserven el agua en el terreno y eviten que haya incendios», ejemplifica.

Por el momento, el objetivo es establecer convenios con las administraciones a través de la futura Fundación Montes de Vigo 2046, que permitiría canalizar mejor la financiación. «El 11 de julio celebramos el 30 aniversario de la Mancomunidad de Montes de Vigo y queríamos aprovechar ese acto para firmar la constitución de la fundación», confiesa Uxío González, presidente de la entidad.

En un estudio desarrollado dentro del «Pacto Social 2046» se trató de cuantificar económicamente el «beneficio recreativo» que generan los montes para la sociedad. Se estimó en 36,43 euros por persona en cada visita. El dato sustenta esa idea de quienes gozan de ese servicio contribuyan a financiarlo a través de lo que denominan «pagos por servicios ecosistémicos».

Pacto Social 2046

El Pacto Social por los montes de Vigo 2046 configura una ambiciosa hoja de ruta impulsada por la Mancomunidad de Montes de Vigo que busca «situar la naturaleza en el centro de la vida de las personas» y crear programas de prevención, conservación y desarrollo de prácticas sostenibles. El horizonte temporal no es casual, sino que es el año en el que la mancomunidad celebra su 50 aniversario.

Dentro de ese plan, el proyecto «Valorización y gestión sostenible de los servicios ecosistémicos conjuntos de los montes periurbanos de Vigo», desarrollado junto a la Universidade de Vigo, Selga, MycoGalicia y la Fundación Biodiversidad, permitió poner cifras al valor que los montes aportan a la ciudad. Contó con más de 3.500 participantes y el respaldo de las 14 comunidades de montes locales y 40 entidades viguesas, logrando una financiación de más de 255.000 euros.

Los datos muestran la relevancia de los montes de Vigo. Aportan el 12% del agua potable que consume el municipio, captan cerca de 250.000 toneladas de carbono y son considerados los «pulmones verdes» del área metropolitana. «Los montes de Vigo proporcionan servicios recreativos, hídricos y de absorción de CO2 que son muy relevantes a efectos de una gran ciudad. Estamos hablando de un interés público del que se beneficia toda la ciudadanía a coste cero», concluye González.