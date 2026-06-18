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Nuevo reconocimiento de sostenibilidad para el Álvaro Cunqueiro

Es el segundo hospital público español en recibir la certificación Breeam En Uso

Entrega del certificado, con el gerente del Área Sanitaria de Vigo (de bata) y la vicegerente del Sergas (octava por la derecha).

Entrega del certificado, con el gerente del Área Sanitaria de Vigo (de bata) y la vicegerente del Sergas (octava por la derecha). / Sergas

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R. V.

El Hospital Álvaro Cunqueiro es uno de los dos únicos hospitales públicos de España que ha recibido la certificación internacional Breeam En Uso, que acredita la sostenibilidad ambiental de su edificio.

El Sergas cuenta, a través de un comunicado, que esta acreditación «avala el desempeño ambiental del hospital y reconoce el trabajo desarrollado en los ámbitos de eficiencia energética, gestión de los recursos, economía circular y bienestar» de los usuarios.

Ocho meses de trabajo

En el caso del Cunqueiro, la certificación corresponde al edificio. El centro logró el nivel de «muy bueno». El proyecto se desarrolló desde septiembre de 2025 en colaboración con la Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo.

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Cuentan que la metodología de este reconocimiento «permite analizar de forma rigurosa el comportamiento real de un inmueble en operación, evaluando aspectos como la energía, el agua, los materiales, la gestión, la salud y el bienestar».

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