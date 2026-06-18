Vuelos
La niebla y cambios en el aeropuerto de A Coruña desvían tres vuelos, uno de ellos a Vigo
Enaire defiende que los nuevos procedimientos de navegación aérea, en vigor desde el 14 de mayo, no merman la operatividad ni la accesibilidad del aeródromo coruñés
Un Vueling procedente de Barcelona tuvo que aterrizar en Peinador
Adrián Lede
El aeropuerto de Alvedro volvió a sufrir entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves una cadena de incidencias que afectaron a tres vuelos con destino A Coruña y a varias operaciones posteriores, obligando a desviar al aeropuerto de Vigo uno de ellos. La situación ha reabierto la polémica sobre los nuevos procedimientos de aproximación, en vigor desde el pasado 14 de mayo. Enaire, gestor estatal de navegación aérea, defiende que estos cambios se enmarcan en el proceso europeo de transición hacia la Navegación Basada en Prestaciones (PBN), y que no suponen una pérdida de operatividad ni accesibilidad, sino la incorporación de nuevas opciones apoyadas en navegación por satélite como respaldo a los sistemas tradicionales y bajo los máximos estándares de seguridad aeronáutica.
A peinador concretamente
Unos 700 pasajeros afectados
Según denuncia la plataforma Vuela Más Alto, los vuelos que se vieron afectados provenían de Barcelona y de Madrid, y no pudieron completar con normalidad su llegada a Alvedro. Las aeronaves fueron desviadas a los aeropuertos de Santiago y Vigo, lo que generó un efecto dominó sobre las rotaciones posteriores. La plataforma calcula que se vieron afectados más de 700 pasajeros y otros 200 sufrieron retrasos. En el caso vigués fue el VY1292 el que tuvo que aterrizar en Peinador tras realizar varias esperas
Vuela Más Alto sostiene que estos desvíos no responden únicamente a la meteorología, sino a la aplicación de estas nuevas maniobras. La entidad asegura que, con un techo de nubes en torno a los 700 pies, Alvedro no sufría de forma habitual incidentes de este tipo.
¿Por qué se desvían los vuelos?
Aunque la explicación técnica es compleja, la problemática se puede entender como que la tripulación tiene que tomar antes la decisión para aterrizar en el aeropuerto, cuando el avión está a una distancia mayor que antes de la zona de aterrizaje. Si en ese momento no ve las luces que están en la pista, el aterrizaje debe frustrarse.
La plataforma había alertado que la entrada en vigor de este nuevo procedimiento podía provocar el aumento de desvíos en Alvedro, especialmente en jornadas de nubosidad baja o niebla como la de hoy.
Desde el Concello, la alcaldesa Inés Rey aseguró que el Gobierno local mantiene contacto con Aena y la dirección del aeropuerto para mejorar la capacidad de Alvedro y sus sistemas antiniebla. Rey defendió que el objetivo debe ser reducir los desvíos y cancelaciones. "Seguimos trabajando en esa línea", aseguró.
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