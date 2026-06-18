El mapa de los puntos negros de Vigo donde más se suspende en el examen de conducir

Vigo tiene mala fama en lo que a la conducción se refiere. Se dice que la gente va con prisa, que las rotondas son complicadas o que el personal no duda en pegarle a la bocina a la mínima. Hay muchas opiniones con más o menos fundamento, pero lo cierto es que los profesores de autoescuela creen que el panorama en las carreteras urbanas mejoró mucho en los últimos años. Solo hay dos zonas que siguen siendo complejas, especialmente para aquellos que se presentan al examen práctico y aún no están hechos al volante.

El área que abarcan Coia y Bouzas está plagada de puntos negros en los que los aspirantes fallan una y otra vez. Uno de los más comunes es la rotonda del barco de la avenida de Castelao, el monumento Xente do mar. Andrés Bugallo, director de la autoescuela Faro, explica que es una turborotonda con mucha afluencia de tráfico. «Los que somos de Vigo y estamos acostumbrados lo vemos sencillo, pero los que vienen de fuera se arman un lío», confiesa. La forma correcta de tomarla es respetando las lineas continuas y eligiendo al entrar el carril según la dirección que vayamos a tomar.

Siguiendo hacia la zona de Navia, hay un stop en la calle Cañiza que da acceso a la calle Porriño. Es conflictivo porque hay un ceda y a continuación volver a parar, un movimiento quizá inesperado.

En el barrio de Navia las autoescuelas también advierten de peligro por la presencia de varios pasos de cebra y lineas continuas a respetar. Y en la glorieta de Ricardo Mella, bajo la VG-20, surgen a menudo confusiones.

Puntos negros del examen de conducir / Simón Espinosa

Pese a que las rotondas de Plaza de España y Plaza América pueden resultar confusas por la diversidad de carriles, no dan tantos problemas. Bugallo indica que durante los exámenes prácticos no se pasa mucho por la primera y la segunda se suele tomar por fuera.

También hay que tener en cuenta la carretera que conecta Vigo con Nigrán, en la que pueden producirse malentendidos con los ciclistas durante el viaje.

Otros errores comunes

Más allá de los cruces y glorietas en las que se atascan los futuros conductores, hay otra serie de errores que pueden suponer el suspenso. Desde las autoescuelas concuerdan en que aparcar es la cruz de muchos. También llevar una velocidad adecuada en autovía o autopista -hay a quien le entra el medio y reduce-, o las clásicas arrancadas en cuesta. «Ahora nuestros vehículos tienen un sistema de ayuda para facilitar ese trámite», apunta Bugallo.

Consejos

El presidente de la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra, Alberto Bugallo, hace una serie de recomendaciones para afrontar las pruebas, tanto la teórica como la práctica. Insiste en que no conviene presentarse con prisas y que el alumno debe hacerlo cuando realmente se sienta preparado. En la prueba práctica, señala que la observación es el aspecto más importante y que transmitir seguridad al volante suele marcar la diferencia. También recomienda conducir con naturalidad, como si se tratase de una clase más, sin caer en el error de circular excesivamente despacio por miedo a fallar. Sobre los nervios, recuerda que una cierta tensión es normal e incluso positiva, mientras que desaconseja recurrir a tranquilizantes porque pueden perjudicar el rendimiento. Asimismo, pide especial atención en las rotondas, donde los suspensos son frecuentes por entrar con demasiada prisa, y recuerda la importancia de respetar los carriles, las señales y los semáforos durante toda la prueba.