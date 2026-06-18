Luisa Sánchez acusa a Patricia Rodríguez de intentar culpar a la Policía Local del accidente mortal del Saltamontes y exige su cese

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha calificado de «escandaloso» el vídeo difundido este miércoles por varios medios de comunicación en el que se recoge la declaración judicial de la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez Calviño, investigada por homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por el accidente mortal ocurrido en la atracción Saltamontes durante las fiestas de Matamá de 2024. Sánchez censuró la actitud de la edila durante su comparecencia ante el juez y afirmó que en la grabación se aprecia cómo, «con una frialdad absoluta», Rodríguez «reparte culpas» para intentar eludir su responsabilidad. «Hemos visto como, con tal de salvarse a sí misma, Patricia Rodríguez Calviño señala a los mismos funcionarios con los que trabaja a diario. Le debería dar vergüenza», señaló la dirigente popular.

La réplica de Patricia Rodríguez llegó a través de un comunicado en el que mostraba su «rexeitamento» a la filtración de los vídeos de sus declaraciones, asegurando que estudiará si se están respetando sus derechos «por se pode causar un prexuízo irreparable e condicionar a percepción pública do procedemento». Termina, además, mostrando su «respecto» al procedimiento judicial en marcha, algo que también remarcó el gobierno municipal a través del edil Carlos López Font, que aprovechó también para arremeter contra el PP vigués y el BNG. «No quieren que la justicia haga su función, son candidatos tan malos que la ciudad los desprecia y lo que se oculta tras todo esto es su desesperación».

Antes, la presidenta local del PP consideraba «indecente» la declaración de la concejala, acusándola de responsabilizar a la Policía Local de lo ocurrido por no haber precintado la atracción. «Es un vídeo que refleja la poca empatía del gobierno de Abel Caballero», resumió Sánchez, que reprochó a Rodríguez que alegase que no adopta decisiones y que se limita a firmar los documentos que le remiten. «Hace lo posible por exculparse, por alegar que ella no toma las decisiones y que solo firma los documentos que le mandan», sostuvo la líder de la oposición. Sánchez también criticó que la concejala asegurase que desconocía el calendario de las fiestas de Matamá. «La concejala de Seguridad y Fiestas no se conoce el calendario de las fiestas de verano de Vigo. Es bochornoso», afirmó.

El PP subraya que Patricia Rodríguez continúa investigada por homicidio imprudente después de que el juez rechazase su recurso, mientras que la causa contra el jefe de la Policía Local fue archivada. Sánchez recordó que la Policía Local depende precisamente del área de Seguridad que dirige la edil socialista y defendió que «era ella quien tenía que haber actuado». «Ni la Policía Local precinta si no tiene órdenes de sus superiores ni una comisión de fiestas tiene competencias para ello», remarcó. La dirigente popular insistió en que las resoluciones judiciales conocidas hasta ahora apuntan a la responsabilidad de la concejala. «Cada auto emitido es más duro que el anterior y el juez lo dice bien claro: ella tenía el deber ineludible de actuar», afirmó Sánchez, antes de añadir que Rodríguez «debía ser garante de la seguridad» y que, si hubiese adoptado medidas, «el suceso no se habría producido».

Pleno extraordinario

El PP llevará este viernes al pleno extraordinario del Concello de Vigo, convocado a iniciativa de la oposición, la petición de cese de Patricia Rodríguez. Sánchez afirmó que le gustaría que la concejala diese explicaciones en la sesión, aunque expresó sus dudas sobre su comparecencia. «Nos gustaría que mañana diese explicaciones, pero mucho sospechamos que se esconderá nuevamente. Nos gustaría que presentase su dimisión, como así debió haber hecho hace tiempo. Pero sabemos que no lo hará», manifestó.

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La presidenta del PP vigués trasladó ahora la responsabilidad política al alcalde, Abel Caballero, al que reclamará el cese de la edil. «Cuando la concejala responsable no dimite por propia voluntad, la responsabilidad pasa a ser de quien no la destituye», advirtió. Sánchez acusó además a Caballero de intentar apartarse del debate plenario. «Caballero ha optado por borrarse —por ahora— del orden del día de forma cobarde, para que todos los focos recaigan sobre su concejala, pero no lo va a conseguir», señaló. La líder popular concluyó que, si el pleno se salda sin la destitución de la concejala de Seguridad, «la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir en materia de seguridad en esta ciudad pasará a ser de Abel Caballero».