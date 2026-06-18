José Antonio Fandiño revalida su cargo al frente del Colexio da Procura de Vigo

El profesional vigués se impuso en unos comicios que tuvieron lugar este miércoles a la procuradora Gemma Alonso, iniciando así su tercer mandato en el Colegio tras la reforma de los estatutos que permitieron ampliar de dos a tres el número de mandatos consecutivos.

Fandiño logró el 80% de los votos, obteniendo 82 de los 103 emitidos. «Somos una mayoría los que creemos que el Colegio de Vigo tiene que seguir creciendo unido», declara el procurador.

Las votaciones se realizaron entre las 17 y las 19 horas de la tarde, cuando comenzó el recuento de los votos presenciales y los remitidos por correo.

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Fandiño, de 66 años de edad y colegiado desde 1983, solo tenía una rival, Gemma Alonso. El reelegido es decano desde 2018, cuando tomó el relevo de Manuel Castells. En 2022 renovó el cargo al ser el único aspirante a dirigir el colegio.