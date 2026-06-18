José Antonio Fandiño revalida su cargo al frente del Colexio da Procura de Vigo
Con el 80% de los votos, afronta su tercer mandato
El profesional vigués se impuso en unos comicios que tuvieron lugar este miércoles a la procuradora Gemma Alonso, iniciando así su tercer mandato en el Colegio tras la reforma de los estatutos que permitieron ampliar de dos a tres el número de mandatos consecutivos.
Fandiño logró el 80% de los votos, obteniendo 82 de los 103 emitidos. «Somos una mayoría los que creemos que el Colegio de Vigo tiene que seguir creciendo unido», declara el procurador.
Las votaciones se realizaron entre las 17 y las 19 horas de la tarde, cuando comenzó el recuento de los votos presenciales y los remitidos por correo.
Fandiño, de 66 años de edad y colegiado desde 1983, solo tenía una rival, Gemma Alonso. El reelegido es decano desde 2018, cuando tomó el relevo de Manuel Castells. En 2022 renovó el cargo al ser el único aspirante a dirigir el colegio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Un banco pagará 6.000 euros en costas por no devolver 104 euros a una clienta de Vigo
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid
- Un vigués logra que la Justicia le reconozca ser dueño de una finca tras 30 años de conflicto con los comuneros de Cabral
- Santiago lanza un nuevo contrato opaco de 2,5 millones para subvencionar aerolíneas
- Samil abre este miércoles la gira de verano de Cadena Dial con once conciertos gratis