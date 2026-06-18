Las Illas Atlánticas concentran hoy la jornada de mayor actividad de las excursiones de fin de curso, pese a la niebla
La compañía Mar de Ons anuncia una elevada demanda de salidas a las Islas Cíes, con plazas agotadas para el primer fin de semana de verano
Cientos de alumnos y alumnas de distintos puntos de Galicia y también de Asturias embarcaron hoy desde Vigo rumbo al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas para participar en sus excursiones de fin de curso. Este jueves se registra el mayor volumen de reservas para centros educativos de toda la temporada, coincidiendo con los últimos días lectivos y poniendo el broche final al curso académico antes del inicio de las vacaciones de verano. La niebla no acompañaba a las vistas, pero la temperatura era igualmente amable y la emoción por surcar la ría era más que un cielo cubierto.
Las Islas Cíes, que rozan el completo en esta jornada, son el destino más elegido por los estudiantes. Junto a ellas, la Isla de Ons concentra también una parte destacada de las visitas programadas, mientras que otras expediciones escolares optan por la Isla de San Simón, donde podrán acercarse a la historia y al patrimonio cultural de la ría de Vigo. Estas excursiones permiten a los estudiantes disfrutar de una jornada de convivencia al aire libre y conocer algunos de los enclaves naturales y patrimoniales más emblemáticos de Galicia.
Con la finalización del curso escolar, la actividad dará paso a la programación estival de Mar de Ons ofreciendo salidas diarias desde los puertos de Baiona, Sanxenxo y Portonovo. Esta elevada demanda tiene continuidad de cara a los próximos días, ya que las plazas para viajar a las Islas Cíes los próximos sábado 20 y domingo 21 se encuentran agotadas, coincidiendo con el primer fin de semana del verano.
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