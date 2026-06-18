Ecosistema portuario
La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo fija su hoja de ruta «para reforzar la competitividad y la sostenibilidad»
La organización celebró su asamblea general, en la que aprobó las cuentas del último ejercicio y definió sus líneas estratégicas para los próximos años
La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo celebró este miércoles su asamblea general, en la que las entidades integradas en la organización analizaron la actividad desarrollada durante el último ejercicio y abordaron los principales retos que afronta la comunidad portuaria. Durante la sesión, la Federación definió las líneas estratégicas que marcarán su actuación en los próximos años. Entre los asuntos tratados figuraron el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Vigo, el impulso de la sostenibilidad y la innovación, la mejora de las infraestructuras y de los servicios portuarios, así como la defensa de los intereses de las empresas usuarias en el actual contexto económico y logístico.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de continuar reforzando la colaboración entre todos los agentes vinculados al puerto para consolidar su posición como uno de los principales nodos logísticos y económicos del noroeste peninsular. La asamblea también aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio anterior, lo que, según la Federación, respalda la gestión económica realizada y constata «la estabilidad de la entidad». En la reunión se presentó además un balance de las principales actuaciones desarrolladas en los últimos meses y de los asuntos considerados estratégicos para la comunidad portuaria.
Con la celebración de esta asamblea general, la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo asegura que «reafirma su compromiso con la representación y defensa de los intereses de sus asociados», así como con la promoción de iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, la competitividad y el crecimiento del Puerto olívico.
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