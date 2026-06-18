Cuenta atrás activada: el Vigo SeaFest refuerza su oferta familiar con visitas a la lonja, barcos y talleres sobre el mar

El Vigo SeaFest 2026 volverá a apostar por el público familiar con una de las programaciones infantiles y divulgativas más amplias de su historia. La séptima edición del Festival ARVI do Peixe, que se celebrará del 9 al 12 de julio en los jardines de Montero Ríos, ofrecerá visitas, talleres y experiencias interactivas pensadas para acercar el mar, la pesca y la cultura marinera a niños, jóvenes y adultos. La organización destaca que el festival quiere demostrar que «el mar también se aprende, se descubre y se disfruta en familia», con una programación que combina ocio, educación y divulgación alrededor del sector marítimo-pesquero. Las actividades se desarrollarán con la colaboración de entidades como Fundamar o EFCA, además de asociaciones y organizaciones vinculadas al mar.

Entre las propuestas más destacadas figuran las visitas a la Lonja del Puerto de Vigo, una actividad que permitirá conocer el funcionamiento de una de las principales lonjas pesqueras de Europa. Según la organización, se trata de «una oportunidad única», ya que el acceso del público general a estas instalaciones es muy limitado y solo se produce en ocasiones puntuales a lo largo del año. El programa incluirá también recorridos por el buque de Salvamento Marítimo y por el buque escuela, dos experiencias orientadas a mostrar a pequeños y mayores el trabajo que se realiza a diario en el mar y la formación de los futuros profesionales del sector.

La oferta familiar se completará con numerosos talleres y actividades participativas adaptadas a distintas edades. Habrá propuestas de cocina infantil, confección de redes, gyotaku, grabado ecológico, origami, cuentacuentos, actividades sobre sostenibilidad marina y dinámicas educativas relacionadas con los océanos. También se incorporarán iniciativas creativas como «Pintamos el Mar», «La Mar de Rico» o «¡Damos la Talla!».

Uno de los principales objetivos de esta programación es acercar a las nuevas generaciones al origen de los alimentos marinos, fomentar hábitos de alimentación saludables basados en el consumo de pescado y dar a conocer la importancia económica, social y cultural que el mar tiene para Galicia y para la ciudad de Vigo. Las actividades familiares se han consolidado en los últimos años como uno de los pilares del Vigo SeaFest, que reúne en un mismo espacio gastronomía, música, deporte y divulgación. La organización subraya que el festival mantiene su vocación de ser «una propuesta de ocio abierta a todos los públicos».

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Todas las actividades serán gratuitas, aunque contarán con plazas limitadas para garantizar una mejor experiencia a los participantes. La información detallada sobre horarios, inscripciones, aforos y condiciones de participación se publicará próximamente en la web oficial del festival, www.vigoseafest.com. Del 9 al 12 de julio, el Vigo SeaFest volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro para disfrutar del mar con los cinco sentidos y acercar al público la realidad del sector pesquero de una forma cercana, didáctica y entretenida.