Hijos de la Ruina regresa a Vigo: a la venta las entradas para su concierto de otoño en el Ifevi

La consolidación de Vigo como capital del noroeste de la cultura urbana gracias a eventos como O Marisquiño tiene su eco en el resto del año. La ciudad será una de las diez únicas de todo el país que formarán parte de la gira de Hijos de la Ruina, formados por Natos y Waor junto a Recycled J. El aclamado trío actuará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el recinto ferial del Ifevi, siendo hasta ahora la última fecha anunciada para la presentación de su último trabajo discográfico.

No será la primera vez que actúen en este formato en nuestra ciudad. En 2022 protagonizaron el concierto del «Vigo en Festas» que inauguraba el fin de semana de O Marisquiño. Aquel viernes también pasó por Castrelos la viguesa Wöyza, una de las últimas representantes locales junto a Sen Senra en poder disfrutar de este escenario.

Cartel del concierto de Hijos de la Ruina y su concierto en Vigo el 14 de noviembre / FdV

El trabajo de "Hijos de la Ruina Vol. 4". es «el más ambicioso hasta la fecha» con hasta 21 temas, incluyendo éxitos recientes como 'Bajo Zero', 'Moltisanti' y 'Pierdo el control'. El 17 de abril ya recalaron en el Coliseum de A Coruña, siendo la de Vigo en otoño la última confirmada para este año.

Antes pasarán por Bilbao (24 de octubre), Tenerife (10 de octubre) o Málaga (7 de noviembre), entre otros festivales veraniegos. El broche final será en el Movistar Arena de Madrid el 29 de octubre de 2027. El próximo año cumplirán 15 desde que se reunieron por primera vez, escenificando además su evolución personal y musical en este tiempo.

Precio de las entradas y patrocinio

Las entradas ya están a la venta en la página web oficial de la formación. Constan de una categoría y precio único: 50 euros para la entrada de pista. Como curiosidad, el código de etiqueta de vestimenta es «casual». La propuesta destaca por la complementariedad de los estilos de sus integrantes. Las letras directas y de corte rap de Natos y Waor se integran con las influencias de R&B, pop y electrónica que aporta Recycled J.

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Xunta de Galicia y sus organismos Galicia Calidade, Xacobeo 2027 y Xuventude. Desde el ejecutivo autonómico buscan así «consolidando la oferta cultural y de ocio en la comunidad» a través del programa de Concertos do Xacobeo,que se vienen prolongando desde la primavera al invierno y no se limitan a las semanas centrales del verano.

La producción corre a cargo de Voleando y Deep Delay Producciones. La primera es una empresa moañesa con una diversificada cartera de eventos en toda Galicia. Desde el Fuego Fest en O Morrazo para la noche de San Juan —con La Factoría como principal reclamo— a Iván Ferreiro en Lugo (13 de septiembre) o Aaron Sevilla en Sanxenxo (21 de agosto) durante el festival CostaFeira. No obstante, el gran hito de este equipo fue el traer a David Guetta al Auditorio de Castrelos durante el verano de 2023, con entre 80.000 y 100.000 asistentes según las cifras de la Policía Local de Vigo.