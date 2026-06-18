Inversiones
El Concello de Vigo mejora las dotaciones de los bomberos y el colegio de Beade
La junta de gobierno local aprobará este viernes la adjudicación de dos camiones para el servicio de extinción de incendios
El Concello de Vigo continúa ejecutando inversiones, en este caso encaminadas a la mejora de las instalaciones educativas y del servicio de extinción de incendios. Por un lado, la junta de gobierno local adjudicará este viernes la contratación de dos nuevos vehículos para los parques de bomberos de Teis y Esturáns, a los que destinará 1,2 millones, mientras que, por otro, ha concluido la remodelación de parte de las instalaciones del CEIP Coutada Beade.
Hasta el colegio se desplazó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, poniendo en valor la inversión de 35.000 euros para renovar los baños de una de las plantas del edificio y sustituir el pavimento de dos aulas del ciclo de Educación Infantil, actuaciones que se suma a las realizadas en los últimos años en el centro educativo, como la reforma de la pista polideportiva, de la cancha de juegos y del parking o la construcción de un nuevo comedor, así como un acceso cubierto para proteger a los escolares los días de lluvia. Los trabajos fueron ejecutados en el marco del programa Vigo Emprega.
Mientras, en el caso de los bomberos, se renovarán dos vehículos «bomba urbana pesada» incorporando nuevas tecnologías que mejoran los tiempos de respuesta, la maniobrabilidad y la capacidad de impulsión de los caudales de agua. El desembolso en los camiones se suma a las mejoras en el parque Sergio Sanlés, en Esturáns, por un importe de tres millones y la incorporación de una escalera articulada de 64 metros, con la posibilidad de alcanzar 20 plantas, dos autobombas, dos 4x4, un todoterreno y un furgón. En el último año, el Concello destinó 6,3 millones a mejorar las dotaciones de los bomberos.
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