El San José de la Guía despide entre aplausos a Juan, el jefe de estudios que dejó huella en generaciones de alumnos

El colegio San José de la Guía vivió este miércoles, 17 de junio, una de esas despedidas que explican por sí solas lo que significa toda una vida dedicada a la enseñanza. Alumnos, profesores y personal del centro salieron a los pasillos para despedir con una larga ovación a Juan, su jefe de estudios, que se jubila tras 34 años de trabajo en el colegio.

La emoción fue inevitable. Juan es uno de los profesores más queridos del centro y los aplausos se mezclaron con muchas lágrimas de cariño y agradecimiento. Por la megafonía sonó además su canción favorita, «Heroes», de David Bowie, como banda sonora de una despedida que quedará en la memoria de toda la comunidad educativa.

El homenaje incluyó también varios regalos cargados de significado. Entre ellos, una camiseta con algunas de las frases y palabras más utilizadas y escuchadas en el día a día del colegio, como «recreo», «actas», «perdín o bus» o «eu non fun»; una cesta de productos gastronómicos y un álbum de fotos para recordar tantos años compartidos en las aulas, los pasillos y la vida del centro.

«Gran profesor, gran compañeiro e, por riba de todo, unha mellor persoa.», resumía el propio colegio en un mensaje de despedida. «Das que deixan pegada na chavalada e nos compañeiros, das que sementan valores, compromiso e humanidade. Grazas por tanto. Boa viaxe nesta nova etapa!».

La despedida no se limitó a los aplausos en los pasillos. Unos días antes, las alumnas y alumnos de 3º de Primaria quisieron rendirle su particular homenaje con una entrevista en Radio Ático, la radio escolar del San José de la Guía. El resultado fue un programa especial, lleno de preguntas espontáneas, ternura y respuestas que ayudan a entender quién es Juan y por qué su marcha deja tanta huella en el centro.

Ante los pequeños entrevistadores, el jefe de estudios recordó que está a punto de cumplir 67 años y que nació en Verín, aunque el colegio vigués ha sido su casa profesional durante más de tres décadas. «Este fue mi colegio desde siempre», respondió cuando le preguntaron si había trabajado en otros centros. También explicó que su vocación siempre estuvo unida a la historia: «Mi asignatura preferida fue la historia, la geografía y el arte, que es lo que me convirtió en profesor de esas materias».

La entrevista que le realizaron a Juan en Radio Ático, emisora del colegio vigués. / Instagram

«Voy a echar de menos reñir»

En la entrevista, Juan se mostró cercano, irónico y natural. Bromeó con su edad -«para vosotros parecerá una edad de Matusalén»- y también con una de las tareas menos agradables de su cargo. Preguntado por lo que echará de menos, contestó primero entre risas: «Creo que voy a echar de menos reñir, porque me paso muchos días riñendo». Después, ya en serio, dejó una de las respuestas más emotivas del programa: «Lo que voy a echar de menos son dos cosas: el contacto con los chavales y los compañeros».

Ese vínculo con los alumnos aparece una y otra vez en sus palabras. Para Juan, los niños y jóvenes no solo reciben enseñanzas: también enseñan. «Te enseñan cosas nuevas y te ayudan a estar actualizado, a saber lo que les gusta a los rapaces nuevos», explicó en Radio Ático. Una idea que conecta con su visión del oficio docente. Según señaló, una de las partes más difíciles de ser profesor hoy es precisamente «estar actualizado al cien por cien, porque las cosas están cambiando muy rápido».

Foto de familia / San José de la Guía

El homenaje de los alumnos también permitió descubrir al Juan más personal: aficionado al cine, seguidor del Celta, amante de la comida tradicional gallega y de los viajes con historia. Contó que le gusta especialmente la ciencia ficción y citó Blade Runner como una de sus películas favoritas. También confesó su debilidad por los «huevos fritos con patatas», el pulpo y las tabernas de siempre, esas que, lamentó, «están desapareciendo».

Sobre el colegio que ahora deja, Juan hizo balance con serenidad y orgullo. «En general, el colegio funciona bien», afirmó. Admitió que siempre hay aspectos que mejorar, «como en las personas», pero defendió que el centro mantiene una buena salud educativa y humana. «Creo que hicimos muchas cosas aquí», añadió.

La jubilación le abre ahora una nueva etapa en la que, según contó a los alumnos, piensa dedicar más tiempo a caminar, asistir a charlas, exposiciones, cine, teatro y conciertos, además de ocuparse de la casa. Lo dijo con el mismo humor con el que respondió a casi todas las preguntas: «Paso a ser un pensionista».

Regalos que recibió Juan de la comunidad educativa del colegio. / Cedida

Al final de la entrevista, los niños le desearon que fuera «muy feliz» en esta nueva etapa. Juan les respondió agradecido por el detalle de haberle invitado al programa. Días después, todo el colegio completó aquel homenaje radiofónico con una despedida colectiva en los pasillos, entre aplausos, música, regalos y lágrimas de emoción.

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Así se marcha Juan del San José de la Guía: como un profesor que enseñó Historia, pero que también pasó a formar parte de la historia del colegio. Un jefe de estudios que, después de tantos años, deja algo más que recuerdos: deja una impronta de compromiso, cercanía y humanidad en varias generaciones de alumnado, familias y compañeros.